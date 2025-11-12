Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, - Минэнерго

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. За минувшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях.

Как отмечается, на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Применяются графики отключений

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

