Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, - Минэнерго
Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. За минувшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Применяются графики отключений
- Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.
- Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
