Ворог пошкодив важливий енергооб’єкт на Чернігівщині: значна частина області без електропостачання

Ворог атакував важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок обстрілу значна частина області залишилася без електропостачання.

Місцева влада та енергетики закликають зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки та уникати поширення неперевіреної інформації.

Як повідомляють енергетики, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Укренерго" розповіли про наслідки нічної масованої атаки на енергетику

Удари РФ по енергетиці

Російські загарбники запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.

У ніч на 14 листопада Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу: 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"). ППО ліквідувала 419 ворожих цілей.

У ніч на 11 листопада атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

У ніч на 8 листопада ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наразі триває відновлення енергетичної інфраструктури після нічого масованого обстрілу. Крім того, російські війська завдали наймасовішого удару по ТЕС компанії "Центренерго".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полтавщина вже 5 днів відключена від об’єднаної енергосистеми України, - обленерго