УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10232 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
3 659 32

Полтавщина вже 5 днів відключена від об’єднаної енергосистеми України, - обленерго

Полтавська область відрізана від об’єднаної енергосистеми України

Полтавська область уже 5 днів залишається відключеною від об'єднаної енергосистеми України через масовані ракетно-дронові удари російських військ 8 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АТ "Полтаваобленерго", внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура регіону зазнала значних пошкоджень.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У "Полтаваобленерго" оголосили форс-мажор

У компанії АТ "Полтаваобленерго" зазначили, що о 5-й ранку в день атаки виникли обставини "надзвичайного та невідворотного характеру".

"Після ударів у компанії зникла можливість отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми, що унеможливило виконання зобов’язань із розподілу електроенергії відповідно до чинних договорів", — повідомили в енергокомпанії.

Виконання контрактів із розподілу електроенергії відкладено до моменту відновлення мереж і ліквідації наслідків пошкоджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, - Міненерго

У регіоні діють графіки відключень

Наразі в Полтаві та області застосовуються планові та екстрені відключення електроенергії — по 2–4 черги впродовж доби.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни здійснили масований обстріл України ракетами "Іскандер-К", зокрема атакувавши Кременчук. Через це в кількох областях було запроваджено екстрені обмеження електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіцит електроенергії в Україні на рівні генерації двох ХАЕС, – експерт

Раніше ми повідомляли про масштабну корупцію в енергетиці України

12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У четвер відключення світла діятимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"

Автор: 

обстріл (34141) електроенергія (6857) Полтавська область (1380)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
То дрібниці, головне, шо фламінги летять, песпатрон гавкає, скумбрія дешевшає, вкраїнчики від неробства катаються залізницею...
показати весь коментар
12.11.2025 20:54 Відповісти
+12
Вже п'ятий день людям "єдиний марахвон" не потрібен.

Доречі, а де поділися системи альтернативної генерації, що надали нам США, ЄС, Японія?
показати весь коментар
12.11.2025 20:56 Відповісти
+9
Жесть... Мої співчуття людям.
показати весь коментар
12.11.2025 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жесть... Мої співчуття людям.
показати весь коментар
12.11.2025 20:50 Відповісти
Відверто кажучи, нам тут не звикати, як і всім...Але Міндіч з Ізраїлю передав, щоб ще трішки потерпіли.
показати весь коментар
12.11.2025 21:52 Відповісти
як бачимо, нам дуже не вистачає запорізької аес...хтось в перші дні не віддав наказу її захищати, натомість, як доповів міністр оборони рєзніков, був наказ захищати азовсталь в оточеному маріуполі...
нащо нам це все, хто довів енергетику до такого стану, адже при порошенку такого не було...
показати весь коментар
12.11.2025 22:45 Відповісти
Про Марік питання дискусійне 😓.
Кажуть що інакше б не виграли час і було окуповано більше земель.
А чого оточили Марік - бо відвели війська з перешийків та трас ( Армянськ/Перекоп, Чонгар, Чаплинка та ще здається якась дорога з криму ) , розмінували та "зробили шатли". А все х херсонське сбу очолювали вороги.
показати весь коментар
12.11.2025 22:53 Відповісти
тут про наказ захищати одне і відсутність наказу захищати аес...
а відійти від теми відсутності електрики можна у будь який бік...
показати весь коментар
12.11.2025 23:51 Відповісти
...особисто я за одну річ, балаканина і "шум в камєрє" повинні бути підтверджені конкретними процесуальними діями, передбаченими діючим законодавством України (яким би воно не було). А задіяння міжнародних експертних організацій і структур, включно із спеціальними, відповідно до міжнародних договорів - ну то будь ласка, все це не складно...
показати весь коментар
12.11.2025 22:53 Відповісти
видно, що фахівець пише...конкретно і з вживанням слова міжнародні...хочеться подякувати
показати весь коментар
12.11.2025 23:53 Відповісти
Я в тому сенсі, що, коли захотять, то все аж бігом буде...такий він цей світ (про бабоси)
показати весь коментар
13.11.2025 00:23 Відповісти
До речі вчора отримав рахунок за жовтень по е/енерг. тариф - 12грн.97 коп (юр.особа), а був 10,70...Нормально, якщо не сказати потужніше
показати весь коментар
12.11.2025 21:54 Відповісти
податок на Потужність ? Чи тариф за розподілення Потужності серед населення .....
показати весь коментар
12.11.2025 23:09 Відповісти
Аж надто цікава річ виходить - тарифи для юросіб в космос (ну і ціни відповідно туди ж, це вже і діти зараз розуміють), а з квітня і для населення з 4, 60 до 6, 40 ...от красота...**** і ціни, і тарифи на фініші....Ну не тварини, плятьььь...
показати весь коментар
13.11.2025 00:26 Відповісти
Тобто - енергії нема, а за рахунок підвищення бабоси тіж самі....Ото главбух у синагогі
показати весь коментар
12.11.2025 21:56 Відповісти
То дрібниці, головне, шо фламінги летять, песпатрон гавкає, скумбрія дешевшає, вкраїнчики від неробства катаються залізницею...
показати весь коментар
12.11.2025 20:54 Відповісти
Я ржу з "пес патрон" на ютубі ))
Хоча все це іпсо та .... Все так і виглядає...
Чого тільки вартує пісня "Марафон". І " тощо тощо "
показати весь коментар
12.11.2025 22:54 Відповісти
Та зачекайте ви із своєю Полтавщиною! Тут авокадо розповідає про предмети прямокутної форми, й ще багато чого цікавого.
показати весь коментар
12.11.2025 20:55 Відповісти
Вже п'ятий день людям "єдиний марахвон" не потрібен.

Доречі, а де поділися системи альтернативної генерації, що надали нам США, ЄС, Японія?
показати весь коментар
12.11.2025 20:56 Відповісти
Так по єлітних ресторанах, ТЦ, і бізнес центрах а де ж ще?
показати весь коментар
12.11.2025 21:01 Відповісти
Вавухай, де твої гігавати, грьобаний киздун?
показати весь коментар
12.11.2025 21:02 Відповісти
Просто люди в шоці (і не тільки на Полтавщині) що Європа давала грошей на єнергетику, захисти і тп в вони носять сумки з мільйонами долларів і скаржаться що важко, таких треба без судів вішати на найближчих стовпах, виродки, і смотрящих і сосущих і потужніх.
показати весь коментар
12.11.2025 21:03 Відповісти
Чернишова з міндічем попросити, щоб зеленський з єрмаком і свириденко та умеровим, дєньог дали Українцям, на генератори і пальне до них!!
показати весь коментар
12.11.2025 21:11 Відповісти
Краще одягти їх у вовняний одяг, а жителям Полтавщини видати ********* палички...
показати весь коментар
12.11.2025 21:24 Відповісти
І ******* пермонентно!
показати весь коментар
12.11.2025 21:27 Відповісти
Ну, 4 роки війни було, що б зробити децентралізовану генерацію, хоча б в найбільших містах і унеможливити блекаути від вибивання старої совкової е/е. Але гроші пішки "Дєвачкє в Маскву" від держзрадників. І з 22 року не зроблено НІ-ХРІ-НА, що доведено нинішнім станом енергосистеми. Про посилення ППО промовчу - таке відчуття, що Сирок усіх ППОшників на піхоту спустив.
показати весь коментар
12.11.2025 21:32 Відповісти
Мені здається, що закупити генераторів і витрачати на бензин - було б Потужніше ніж політика міндічів " в сфері ерерджетікі" . Ну звичайно це мінус, бо всюди будуть вихлопи та віброшум ((( але для цієї "шутки" вже гема альтернативи !!
Зимою прутін розіб'є залишки генерації, замість Марафону буде Потужність литись з гіга-плакатів та з заводних патефонів .
А щось робити треба вже в режимі "на-позавчора!!! ❗ "
показати весь коментар
12.11.2025 23:02 Відповісти
Виправлення: було б Потужніше дешевше для бюджету
показати весь коментар
12.11.2025 23:03 Відповісти
Полтавщина вже 5 днів відключена від об'єднаної енергосистеми України, а куди ж тоді підключена якщо діють в Полтаві та області застосовуються планові та екстрені відключення електроенергії - по 2-4 черги впродовж доби? 🤓🧐👀
показати весь коментар
12.11.2025 21:41 Відповісти
Підключена до джерел електроенергії, що ще цілі, на самій полтавщині.
показати весь коментар
12.11.2025 22:41 Відповісти
Відключена від країни, закуклена на собі . Від інших областей, бо у нас енергосистема об'єднана, а не окрема мережа в кожному штаті, як за_бугром.
показати весь коментар
12.11.2025 23:05 Відповісти
джерела електроенергії це електростанції, яких на полтавщині ніц.
то Ви, пане, про які джерела?
показати весь коментар
12.11.2025 22:46 Відповісти
Може є ТЕЦ ? Чи щось маленьке будували при "свинарчуках" .
Он приклад - ахмєтови собі і окремі станції збудували і великі поля сонячних панелей поставили. Є вітряки. В них багато вкладались - особливо за Скадовськом - зараз все крутиться вздовж моря на користь всіх в/ч окупантів. Як і дороги та інші споруди...
показати весь коментар
12.11.2025 23:08 Відповісти
є в області ТЕЦ потужністю 255 МВт, яка, як і всі електростанції, знаходяться в об'єднаній енергосистеми України і відключити її ОС не така проста задача.
то куди ж тоді підключена область, якщо діють в області застосовуються планові та екстрені відключення електроенергії - по 2-4 черги впродовж доби?
щодо сонячників та вітряків, то інша тема - бізнес.
показати весь коментар
12.11.2025 23:25 Відповісти
УПС ..
Дивись, нову Потужність підкинули:


Полтаваобленерго" спростувало свою ж заяву про відключення області від енергосистеми України

https://images.cnscdn.com/8/3/0/1/83012d587538a08c2fb28ad71c3d8562/original.jpg
АТ "Полтаваобленерго" спростувало Джерело: https://censor.net/ua/n3584775
показати весь коментар
12.11.2025 23:10 Відповісти
 
 