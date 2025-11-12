Полтавщина вже 5 днів відключена від об’єднаної енергосистеми України, - обленерго

Полтавська область уже 5 днів залишається відключеною від об'єднаної енергосистеми України через масовані ракетно-дронові удари російських військ 8 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АТ "Полтаваобленерго", внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура регіону зазнала значних пошкоджень.

У "Полтаваобленерго" оголосили форс-мажор

У компанії АТ "Полтаваобленерго" зазначили, що о 5-й ранку в день атаки виникли обставини "надзвичайного та невідворотного характеру".

"Після ударів у компанії зникла можливість отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми, що унеможливило виконання зобов’язань із розподілу електроенергії відповідно до чинних договорів", — повідомили в енергокомпанії.

Виконання контрактів із розподілу електроенергії відкладено до моменту відновлення мереж і ліквідації наслідків пошкоджень.

У регіоні діють графіки відключень

Наразі в Полтаві та області застосовуються планові та екстрені відключення електроенергії — по 2–4 черги впродовж доби.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни здійснили масований обстріл України ракетами "Іскандер-К", зокрема атакувавши Кременчук. Через це в кількох областях було запроваджено екстрені обмеження електропостачання.

12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".

