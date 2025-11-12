Полтавщина вже 5 днів відключена від об’єднаної енергосистеми України, - обленерго
Полтавська область уже 5 днів залишається відключеною від об'єднаної енергосистеми України через масовані ракетно-дронові удари російських військ 8 листопада.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АТ "Полтаваобленерго", внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура регіону зазнала значних пошкоджень.
У "Полтаваобленерго" оголосили форс-мажор
У компанії АТ "Полтаваобленерго" зазначили, що о 5-й ранку в день атаки виникли обставини "надзвичайного та невідворотного характеру".
"Після ударів у компанії зникла можливість отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми, що унеможливило виконання зобов’язань із розподілу електроенергії відповідно до чинних договорів", — повідомили в енергокомпанії.
Виконання контрактів із розподілу електроенергії відкладено до моменту відновлення мереж і ліквідації наслідків пошкоджень.
У регіоні діють графіки відключень
Наразі в Полтаві та області застосовуються планові та екстрені відключення електроенергії — по 2–4 черги впродовж доби.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни здійснили масований обстріл України ракетами "Іскандер-К", зокрема атакувавши Кременчук. Через це в кількох областях було запроваджено екстрені обмеження електропостачання.
Раніше ми повідомляли про масштабну корупцію в енергетиці України.
12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нащо нам це все, хто довів енергетику до такого стану, адже при порошенку такого не було...
Кажуть що інакше б не виграли час і було окуповано більше земель.
А чого оточили Марік - бо відвели війська з перешийків та трас ( Армянськ/Перекоп, Чонгар, Чаплинка та ще здається якась дорога з криму ) , розмінували та "зробили шатли". А все х херсонське сбу очолювали вороги.
а відійти від теми відсутності електрики можна у будь який бік...
Хоча все це іпсо та .... Все так і виглядає...
Чого тільки вартує пісня "Марафон". І " тощо тощо "
Доречі, а де поділися системи альтернативної генерації, що надали нам США, ЄС, Японія?
Потужнішеніж політика міндічів " в сфері ерерджетікі" . Ну звичайно це мінус, бо всюди будуть вихлопи та віброшум ((( але для цієї "шутки" вже гема альтернативи !!
Зимою прутін розіб'є залишки генерації, замість Марафону буде Потужність литись з гіга-плакатів та з заводних патефонів .
А щось робити треба вже в режимі "на-позавчора!!! ❗ "
Потужнішедешевше для бюджету
то Ви, пане, про які джерела?
Он приклад - ахмєтови собі і окремі станції збудували і великі поля сонячних панелей поставили. Є вітряки. В них багато вкладались - особливо за Скадовськом - зараз все крутиться вздовж моря на користь всіх в/ч окупантів. Як і дороги та інші споруди...
то куди ж тоді підключена область, якщо діють в області застосовуються планові та екстрені відключення електроенергії - по 2-4 черги впродовж доби?
щодо сонячників та вітряків, то інша тема - бізнес.
Дивись, нову Потужність підкинули:
Полтаваобленерго" спростувало свою ж заяву про відключення області від енергосистеми України
https://images.cnscdn.com/8/3/0/1/83012d587538a08c2fb28ad71c3d8562/original.jpg
АТ "Полтаваобленерго" спростувало Джерело: https://censor.net/ua/n3584775