У четвер відключення світла діятимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 13 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 12 листопада в більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.