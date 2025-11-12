У четвер відключення світла діятимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"
Завтра, 13 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Нагадаємо, 12 листопада в більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.
Ну-ну ... сидіть, бовдури73%, тепер в темряві та згадуйте про свій злочин2019!
На жаль , страждають діти та ті, хто 21 квітня 2019 року був в адекваті.