У четвер відключення світла діятимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 13 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Нагадаємо, 12 листопада в більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Какой дурак додумался отключать телефоны диспетчеров во время тервоги,вчера выбило весь трансформатор еле по електронной почте до них достучалис.Год назад влупили 330 вольт в сеть хоть дозвонился а в воскресение сидели 28 часов без света вместо 24 потому что диспетчр прощелкал что всю подстанцию выбило.
12.11.2025 17:54 Відповісти
..330 вольт у дома то нуль з трансформатору крякнувся-чи обірвався чи вигорів..до чого тут діспетчер?-а телефони додумались відключати ціфровізатори-користуйтесь інтернетом а коли світло виключено то інтернету нема...але то не до ціфровізаторів-в них все в шоколаді.
12.11.2025 19:59 Відповісти
графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 - обсягом від 2 до 4 черг - що це за галіматья? Що це на людській мові значить? В Дніпрі останні дні по 10-11 годин Є світло
12.11.2025 21:15 Відповісти
Це означає, що кому як пощастить!
12.11.2025 21:47 Відповісти
А як все весело починалось - пам'ятаю , як по коридорам офісу 22 квітня 2019 року бігали контужені ЗЕленими граблями ідійоти73% та радісно верещали - "Мы шоколадному барыге вставили!".

Ну-ну ... сидіть, бовдури73%, тепер в темряві та згадуйте про свій злочин2019!

На жаль , страждають діти та ті, хто 21 квітня 2019 року був в адекваті.
13.11.2025 11:44 Відповісти

