Мобільним операторам доручили підготуватися до відключень світла тривалістю понад 10 годин, – ЗМІ

Влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Тому під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень, повідомляє ЕП із посиланням на джерело в уряді.

Співрозмовники видання зазначають, що це рішення вирішили зробити непублічним.

Минулого року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) вже підвищував вимоги до автономності мереж. Тоді мобільних операторів зобов’язали забезпечити доступність зв’язку на випадок відсутності електропостачання протягом 10 годин, замість 4 годин, як було раніше.

Також не менше як 25% базових станцій в кожній області мали бути підключені до генераторів із запасом пального або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей, які дозволяли б їм працювати протягом 72 годин. Тому мобільні оператори встановили сотні тисяч батарей на десятках тисяч базових станцій.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися.

"Якщо раніше розрахунок був на автономну роботу протягом 10 годин, то тепер, скоріше за все, вважається, що відключення можуть тривати понад 10 годин і проміжків з електрикою може бути замало, аби встигати заряджати батареї", – зазначає видання.

Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

У "Київстарі" підтвердили отримання розпорядження від НЦУ щодо посилення стабільності мереж. Однак, зміст документа не розкрили, оскільки має гриф "для службового користування".

У lifecell зауважили, що 94% їхньої мережі здатні працювати автономно до 10 годин, а 23% базових станцій забезпечені генераторами для триваліших знеструмлень. За їхніми даними, це дозволить забезпечити до 70% мережі автономною роботою під час тривалих відключень.

За словами кількох співрозмовників ЕП на телеком-ринку, головний виклик – не закупити й встановити генератори, а забезпечити їхню безперервну роботу.

Адже для базових станцій потрібні генератори потужністю від 7,2 кВт, які в середньому споживають близько 4 літрів пального на годину. Стандартної 20-літрової каністри вистачає на 5-6 годин роботи, тоді як за рішенням НЦУ окремі БС мають бути готові працювати автономно до 72 годин.

Якщо масштабувати це на планові закупівлі, йдеться про понад 4,5 млн літрів пального, які треба завезти, зберігати й вчасно доставляти до майданчиків.

Для реалізації цих завдань потрібно сформувати абсолютно нову логістичну мережу: від закупівлі генераторів та пального до його доставки на тисячі об'єктів по всій країні. За словами співрозмовників видання, такий обсяг робіт не може бути виконаний без системної співпраці з ОВА.

Як повідомлялося, в Мінцифри вже запропонували бізнесу та громадянам за плату заживити базові станції операторів своїми генераторами.

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична – близько 1 720 грн", – пояснювали у міністерстві.