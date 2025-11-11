До двох третин споживачів без світла: У середу обмеження діятимуть усю добу обсягом до 4 черг, – "Укренерго"

Завтра, 12 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Нагадаємо, 11 листопада в більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг;графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Окрім того, через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі аварійні відключення електроенергії запроваджені у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Зі свого боку міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.

Спасибі тобі ще міндіч. Щоб у тебе член на лобі виріс на новий рік
11.11.2025 18:48
Ну якщо стане ще гірше, то можна прийти у гості до маєтків наших держиморд і там погрітися. Як слід погрітися.
11.11.2025 18:49
Ось ті вкрадені гроші( міндічем ,чернишовим ,цукерманом ,миронюком зрадником ворогом деркачем та іншим бидлом) мали піти на захист наших енергетичних об'єктів ,а це сотні мільйонів доларів виведених в офшори.
11.11.2025 19:05
українці вірять ЗЄлєнському на 60% !!!!!

11.11.2025 21:15
Більш правдоподібно 0,60% вірять бубочці куропціонеру, а зараз після плівок і ще злодію.
12.11.2025 11:29
11.11.2025 21:15
11.11.2025 18:49
я думаю, якщо ВПОшніки організовано поїдуть в Козин чи в Кончу-Заспу і тупо позаходять в маєтки дупутатів зі словами, що вони(дупутати) самі їх позвали, то нормально все буде. не вигонять перед виборами.
11.11.2025 18:54
11.11.2025 18:57
11.11.2025 19:02
11.11.2025 19:05
11.11.2025 21:14
11.11.2025 19:23
минэнерго такое беспомощное чучело , как и президентик
11.11.2025 19:23
Чому укренергл зробили приватним,а як інакше підняти ціну на електроенергію
11.11.2025 19:30
ПрАТ "Укренерго" є державним підприємством, 100% акцій належить Міненерго. Всі питання до міністра енергетики.
12.11.2025 06:06
80 відсотків коментаторів цієї новини колись казали: "хуже не будєт,хоть паржом". Прийшла пора ржать.
12.11.2025 07:37

