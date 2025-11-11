До двох третин споживачів без світла: У середу обмеження діятимуть усю добу обсягом до 4 черг, – "Укренерго"

Завтра, 12 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Нагадаємо, 11 листопада в більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг;графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Окрім того, через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі аварійні відключення електроенергії запроваджені у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Зі свого боку міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.