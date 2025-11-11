Аварійні відключення електроенергії почалися у трьох областях, – "Укренерго"

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі аварійні відключення електроенергії запроваджені у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень", – додали в компанії.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись погодинні відключення для побутових споживачі протягом всієї доби обсягом від 2 до 3,5 черг, попереджали в "Укренерго".

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".

Та що там запроваджено, як по сім годин підряд по графіку не було світла останні дні так і сьогодні.
11.11.2025 16:51 Відповісти

