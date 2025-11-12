Дефіцит електроенергії в Україні на рівні генерації двох ХАЕС, – експерт

Дефіцит електричної енергії в Україні перебуває на рівні 4,2-4,4 ГВт-год – це як генерація двох Хмельницьких атомних електростанцій, розповів в інтерв’ю hromadske енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

"Імпорт нам може покрити 2,1 ГВт-год електричної енергії. Тому ми маємо чистий дефіцит – мінімум 2,1-2,2 ГВт. Це дефіцит, який шляхом чогось необхідно покривати. Ми потужностей таких не маємо, передати, розподілити електроенергію не завжди можемо, тому вимикають за групами споживачів", – пояснив він.

Війська РФ раніше атакували дві потужні теплові електростанції – Зміївську на Харківщині та Трипільську на Київщині. Також під прицілом були підстанції двох АЕС.

"Ворог намагався влучати комбіновано і в підстанції – тобто відкриті розподільчі пристрої, які або відбирають, або живлять дві атомні електростанції. Це Хмельницька атомна електростанція – 2 ГВт потужності, а ще 3,7 ГВт Рівненської АЕС. Атомники були змушені зменшити видачу електроенергії через те, що було сильно пошкоджено обладнання електростанцій на цю видачу", – зазначив Ігнатьєв.

Окрім того, через похмуру осінню погоду знизилася генерація з відновлюваних джерел. У літній період сонячні станції давали до 28% в енергобалансі, але нині лише 2-4%.

За словами Станіслава Ігнатьєв, поєднання цих трьох чинників і призводить до того, що формуються дефіцити.

"В сприятливих варіантах, якщо не буде сильних морозів і не будуть повторюватись обстріли кожні два тижні, ситуація більш стабілізується, і ми перейдемо до більш лагідних графіків. Але ворог підступний, тому, на жаль, ми маємо готуватися і до найгіршого сценарію, коли будемо і понад добу мати нестабільне електропостачання", – прогнозує він.

Як повідомляв БізнесЦензор, Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення у грудні максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів на імпорт електроенергії із 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше заявила, що українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.

Тим часом правоохоронці проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію. Також схема стосувалася будівництва захисту для енергетичних обʼєктів. Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора "Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"?".