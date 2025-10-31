Росія почала бити по підстанціям українських АЕС, через це знижували потужність енергоблоків, – МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ зафіксували атаки РФ на ключові підстанції, що забезпечують роботу підконтрольних Україні АЕС, через що принаймні на одній зі станцій довелося знижувати потужність енергоблоків.

Загалом, зафіксовано втрату по одній зовнішній лінії електропередачі на Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

На Рівненській АЕС за запитом оператора енергосистеми зменшено потужність двох з чотирьох енергоблоків. У МАГАТЕ наголошують, що ці події створюють додаткові ризики для стабільності енергосистеми в умовах масованих обстрілів.

В організації додали, що МАГАТЕ продовжує моніторинг стану зовнішнього енергоживлення і режимів роботи українських АЕС.

Раніше повідомлялось, що всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України та вийшли на повну потужність.

Водночас це все ще не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.