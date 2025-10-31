Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія почала бити по підстанціям українських АЕС, через це знижували потужність енергоблоків, – МАГАТЕ

Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло біля українських АЕС

Експерти МАГАТЕ зафіксували атаки РФ на ключові підстанції, що забезпечують роботу підконтрольних Україні АЕС, через що принаймні на одній зі станцій довелося знижувати потужність енергоблоків.

Загалом, зафіксовано втрату по одній зовнішній лінії електропередачі на Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

На Рівненській АЕС за запитом оператора енергосистеми зменшено потужність двох з чотирьох енергоблоків. У МАГАТЕ наголошують, що ці події створюють додаткові ризики для стабільності енергосистеми в умовах масованих обстрілів.

В організації додали, що МАГАТЕ продовжує моніторинг стану зовнішнього енергоживлення і режимів роботи українських АЕС.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України та вийшли на повну потужність.

Водночас це все ще не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.

АЕС (843) МАГАТЕ (203) росія (15435) атомна енергетика (354) атака (72)
А що ЛІДОР мовчить ? Пам'ятаю , він обіцяв блекаут у Мацкві , якщо в Україні виникнуть проблеми з електрикою завдяки мацковитським бомбардуванням.

Та й ще влітку обіцяв пересічним , що зграї з сотень ФЛАМІНГО полетять на Мацковію , ну і де ті фуФЛОМІНГІ?
31.10.2025 13:17 Відповісти

