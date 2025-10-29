Всі енергоблоки АЕС вийшли на повну потужність, але це не дозволяє уникнути відключень, – Міненерго

Всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України, проте це не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Міненерго.

"Повністю завершена ремонтна кампанія на атомних станціях – всі дев’ять енергоблоків вже працюють на повну потужність. Накопичено достатньо вугілля, мазуту та газу. Паралельно триває відновлювальна кампанія, адже ворог постійно змінює тактику, і наша відповідь має бути оперативною", – запевнила Гринчук.

Водночас вона визнала, що у деяких регіонах й надалі застосовуються графіки погодинних відключень.

За словами очільниці Міненерго, найскладніша ситуація – у Чернігівській області, де енергетичні об’єкти зазнають постійних атак ворога, а відновлювальні роботи ускладнюються через повітряні тривоги. Аналогічні виклики фіксуються на Харківщині та Донеччині, додала Гринчук.

Щодо накопичення запасів природного газу, вона зауважила, що наразі заплановані показники досягнуті, однак потрібні додаткові обсяги палива, враховуючи прицільні атаки РФ на газову інфраструктуру.

"Щоб почуватися стабільно протягом зими, накопичуємо додатковий ресурс за рахунок імпорту. Активно з "Нафтогазом" працюємо з міжнародними партнерами над залученням фінансування для цих цілей", – запевнила Гринчук.

Зокрема, за її словами, Норвегія вже оголосила про надання $150 млн на закупівлю природного газу Україною, крім того, уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт необхідних обсягів та продовжує переговори з міжнародними партнерами.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, "вже є" 70% від цієї суми і розуміння, де взяти решту цих коштів.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

За підрахунками агентства, для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.