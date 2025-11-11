Україна збільшить можливості для імпорту електроенергії у грудні. Вже є домовленість з європейцями

Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення у грудні максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів на імпорт електроенергії із 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Про це голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив на брифінгу в Укрінформі

"На наступний місяць уже досягнута домовленість із європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВт", – сказав Зайченко.

Водночас він зауважив, що наразі доступну спроможність у 2,1 ГВт Україна не може використати повною мірою через обмеження в енергосистемі. Енергетики зараз усувають ці обмеження.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За словами Зайченка, нині імпорт забезпечується в обсягах, на які є попит у підприємств для уникнення обмежень потужності.

У жовтні порівняно із вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза до 360 тис. МВт-год, експорт – знизився на 85% до 90,8 тис. МВт-год.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше заявила, що українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.

Тим часом правоохоронці проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію. Також схема стосувалася будівництва захисту для енергетичних обʼєктів. Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора "Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"?".