Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ринок електроенергії Відключення електроенергії
1 228 11

Україна збільшить можливості для імпорту електроенергії у грудні. Вже є домовленість з європейцями

електроенергія

Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення у грудні максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів на імпорт електроенергії із 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Про це голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив на брифінгу в Укрінформі

"На наступний місяць уже досягнута домовленість із європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВт", – сказав Зайченко.

Водночас він зауважив, що наразі доступну спроможність у 2,1 ГВт Україна не може використати повною мірою через обмеження в енергосистемі. Енергетики зараз усувають ці обмеження.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За словами Зайченка, нині імпорт забезпечується в обсягах, на які є попит у підприємств для уникнення обмежень потужності.

У жовтні порівняно із вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза до 360 тис. МВт-год, експорт – знизився на 85% до 90,8 тис. МВт-год.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше заявила, що українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.

Тим часом правоохоронці проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію. Також схема стосувалася будівництва захисту для енергетичних обʼєктів. Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора "Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"?".

Автор: 

імпорт (2631) електроенергія (4676) Укренерго (2173)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
З Міндічем домовтесь....альо
показати весь коментар
11.11.2025 11:18 Відповісти
+2
Та він же вже в ЕС напевно на перемовини поїхав перед обшуками))
показати весь коментар
11.11.2025 11:19 Відповісти
+2
Ну а оплата буде за рахунок підвищення тарифів чи з сумок Міндіча та Галущенка..?!
показати весь коментар
11.11.2025 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Міндічем домовтесь....альо
показати весь коментар
11.11.2025 11:18 Відповісти
Та він же вже в ЕС напевно на перемовини поїхав перед обшуками))
показати весь коментар
11.11.2025 11:19 Відповісти
Вы думаете мало желающих оформлять такие договоры?) Да там очередь стоит, потому и до него добрались собственно
показати весь коментар
11.11.2025 16:16 Відповісти
Хто оплатить цей бенкет, Карлсон чи Рокет з прохвесором ?🤣🤑
показати весь коментар
11.11.2025 11:18 Відповісти
Прохвесор, будь ласка, з великої літери...він же все-таки Прохвесор
показати весь коментар
11.11.2025 11:21 Відповісти
Класика в усі роки залишається класикою.
показати весь коментар
11.11.2025 11:19 Відповісти
Ну а оплата буде за рахунок підвищення тарифів чи з сумок Міндіча та Галущенка..?!
показати весь коментар
11.11.2025 11:30 Відповісти
Сумки Міндіча і Галущенка то чиї треба сумки. Так шо залишаеться підвищення тарифів.
показати весь коментар
11.11.2025 13:13 Відповісти
Так вопрос ведь не только в генерации, выбивать могут и распределение, что тогда?
показати весь коментар
11.11.2025 16:13 Відповісти
голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, ты предурок, а вчера на сегодня договорится чего не можешь? нах иди паскуда
показати весь коментар
11.11.2025 19:20 Відповісти
А ще зєля принесе свій гігават, що у дивані захований...
показати весь коментар
11.11.2025 23:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 