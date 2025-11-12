РУС
Полтавская область уже 5 дней отключена от объединенной энергосистемы Украины, - облэнерго

Полтавская область отрезана от объединенной энергосистемы Украины

Полтавская область уже 5 дней остается отключенной от объединенной энергосистемы Украины из-за массированных ракетно-дроновых ударов российских войск 8 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Полтаваоблэнерго", в обследствие стрелов энергетическая инфраструктура региона понесла значительные повреждения.

В "Полтаваоблэнерго" объявили форс-мажор

В компании АО "Полтаваоблэнерго" отметили, что в 5 утра в день атаки возникли обстоятельства "чрезвычайного и неотвратимого характера".

"После ударов у компании исчезла возможность получать электроэнергию из объединенной энергосистемы, что сделало невозможным выполнение обязательств по распределению электроэнергии в соответствии с действующими договорами", – сообщили в энергокомпании.

Выполнение контрактов по распределению электроэнергии отложено до момента восстановления сетей и ликвидации последствий повреждений.

В регионе действуют графики отключений

Сейчас в Полтаве и области применяются плановые и экстренные отключения электроэнергии — по 2–4 очереди в течение суток.

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне осуществили массированный обстрел Украины ракетами "Искандер-К", в частности атаковав Кременчуг. Из-за этого в нескольких областях были введены экстренные ограничения электроснабжения.

Ранее мы сообщали о масштабной коррупции в энергетике Украины.

12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Леси Устименко, которую подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств "Энергоатома".

Жесть... Мої співчуття людям.
12.11.2025 20:50 Ответить
То дрібниці, головне, шо фламінги летять, песпатрон гавкає, скумбрія дешевшає, вкраїнчики від неробства катаються залізницею...
12.11.2025 20:54 Ответить
Та зачекайте ви із своєю Полтавщиною! Тут авокадо розповідає про предмети прямокутної форми, й ще багато чого цікавого.
12.11.2025 20:55 Ответить
Вже п'ятий день людям "єдиний марахвон" не потрібен.

Доречі, а де поділися системи альтернативної генерації, що надали нам США, ЄС, Японія?
12.11.2025 20:56 Ответить
Так по єлітних ресторанах, ТЦ, і бізнес центрах а де ж ще?
12.11.2025 21:01 Ответить
Вавухай, де твої гігавати, грьобаний киздун?
12.11.2025 21:02 Ответить
Просто люди в шоці (і не тільки на Полтавщині) що Європа давала грошей на єнергетику, захисти і тп в вони носять сумки з мільйонами долларів і скаржаться що важко, таких треба без судів вішати на найближчих стовпах, виродки, і смотрящих і сосущих і потужніх.
12.11.2025 21:03 Ответить
Чернишова з міндічем попросити, щоб зеленський з єрмаком і свириденко та умеровим, дєньог дали Українцям, на генератори і пальне до них!!
12.11.2025 21:11 Ответить
Краще одягти їх у вовняний одяг, а жителям Полтавщини видати ********* палички...
12.11.2025 21:24 Ответить
І ******* пермонентно!
12.11.2025 21:27 Ответить
Ну, 4 роки війни було, що б зробити децентралізовану генерацію, хоча б в найбільших містах і унеможливити блекаути від вибивання старої совкової е/е. Але гроші пішки "Дєвачкє в Маскву" від держзрадників. І з 22 року не зроблено НІ-ХРІ-НА, що доведено нинішнім станом енергосистеми. Про посилення ППО промовчу - таке відчуття, що Сирок усіх ППОшників на піхоту спустив.
12.11.2025 21:32 Ответить
 
 