Полтавская область уже 5 дней отключена от объединенной энергосистемы Украины, - облэнерго
Полтавская область уже 5 дней остается отключенной от объединенной энергосистемы Украины из-за массированных ракетно-дроновых ударов российских войск 8 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Полтаваоблэнерго", в обследствие стрелов энергетическая инфраструктура региона понесла значительные повреждения.
В "Полтаваоблэнерго" объявили форс-мажор
В компании АО "Полтаваоблэнерго" отметили, что в 5 утра в день атаки возникли обстоятельства "чрезвычайного и неотвратимого характера".
"После ударов у компании исчезла возможность получать электроэнергию из объединенной энергосистемы, что сделало невозможным выполнение обязательств по распределению электроэнергии в соответствии с действующими договорами", – сообщили в энергокомпании.
Выполнение контрактов по распределению электроэнергии отложено до момента восстановления сетей и ликвидации последствий повреждений.
В регионе действуют графики отключений
Сейчас в Полтаве и области применяются плановые и экстренные отключения электроэнергии — по 2–4 очереди в течение суток.
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне осуществили массированный обстрел Украины ракетами "Искандер-К", в частности атаковав Кременчуг. Из-за этого в нескольких областях были введены экстренные ограничения электроснабжения.
Ранее мы сообщали о масштабной коррупции в энергетике Украины.
12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Леси Устименко, которую подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств "Энергоатома".
Доречі, а де поділися системи альтернативної генерації, що надали нам США, ЄС, Японія?