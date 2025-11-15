Враг повредил важный энергообъект в Черниговской области: значительная часть области без электроснабжения

Враг атаковал важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

В результате обстрела значительная часть области осталась без электроснабжения.

Местные власти и энергетики призывают сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и избегать распространения непроверенной информации.

Как сообщают энергетики, аварийно-восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Удары РФ по энергетике

Российские захватчики запустили более 150 ракет и более 2000 дронов по украинской энергосистеме за октябрь и начало ноября.

В ночь на 14 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения: 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 – "шахеды"). ПВО ликвидировала 419 вражеских целей.

В ночь на 11 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

В ночь на 8 ноября враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сейчас продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после массированного обстрела. Кроме того, российские войска нанесли самый массированный удар по ТЭС компании "Центрэнерго".

