Атаки на Чернігівщину: частина Ніжинського і Прилуцького районів без світла, пошкоджено транспортну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Російські війська минулої доби атакували енергообʼєкт у Ніжині в Чернігівській області, також пошкоджено транспортну інфраструктуру в районі.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загалом за минулу добу агресор завдав 26 ударів по Чернігівщині, зафіксовано 42 вибухи.
Удар по енергообʼєкту в Ніжині
Учора вдень ворожі "герані" атакували енергообʼєкт у Ніжині. Зараз низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах без світла. Енергетики вже працюють - відновлювальні роботи тривають і досі.
Інші пошкодження
Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура.
Безпілотник знову вдарив по Семенівці, унаслідок чого пошкоджена адмінбудівля.
У Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури.
Наслідки атак
Знеструмлення на Чернігівщині
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ворог атакував важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.
- Внаслідок обстрілу значна частина області залишилася без електропостачання.
- Енергетики заживили частину споживачів на Чернігівщині, відновлювальні роботи тривають.
