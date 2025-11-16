Атаки на Чернігівщину: частина Ніжинського і Прилуцького районів без світла, пошкоджено транспортну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби атакували енергообʼєкт у Ніжині в Чернігівській області, також пошкоджено транспортну інфраструктуру в районі.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом за минулу добу агресор завдав 26 ударів по Чернігівщині, зафіксовано 42 вибухи.

Учора вдень ворожі "герані" атакували енергообʼєкт у Ніжині. Зараз низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах без світла. Енергетики вже працюють - відновлювальні роботи тривають і досі.

Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура.

Безпілотник знову вдарив по Семенівці, унаслідок чого пошкоджена адмінбудівля.

У Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури.

