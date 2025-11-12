Центри ППО за прикладом Харківщини створять на Чернігівщині, Полтавщині та Запоріжжі, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль ініціює створення координаційних центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях за зразком центру, який діє на Харківщині.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Створення центрів ППО

"Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень", - повідомив Шмигаль.

За його словами, харківський координаційний центр довів свою ефективність, тому його досвід планують масштабувати на інші регіони. Це дозволить швидше реагувати на повітряні загрози, узгоджувати дії між усіма структурами, залученими до протидії атакам, і посилити захист критичної інфраструктури та цивільного населення.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, Шмигаль відвідав командний пункт 57-ї ОМПБ ім. кошового отамана Костя Гордієнка, що тримають оборону міста Вовчанськ на Харківщині.

ППО (4136) Запорізька область (4902) Шмигаль Денис (4936) Полтавська область (1380) Харківська область (2744) Чернігівська область (1365)
Літаки уже 150 шт закупив - тепер Центри створює!
12.11.2025 15:49 Відповісти
На тлі новин про міндіча умеров активізував у ЗМІ діяльність по поверненню полонених, а шмигаль почав створювати новини про створення центрів ППО - які три роки як повинні були вже діяти. Ось як важливо відвести увагу від міндіча і, що саме головне, від зельца з єрмаком(((
12.11.2025 17:42 Відповісти
Потужні тормози при владі роблять все згідно оманських домовленостей.
12.11.2025 15:53 Відповісти
Якби це принесло користь,то це повинно було бути ще "вчора".Вас, ЗЕлених ублюдків,поки "півень в жопу не клюне" ви не зробите Це вам не мєлочь по карманам тирить.
12.11.2025 15:59 Відповісти
Дивно, що вони тільки зараз будуть створюватися.
12.11.2025 16:24 Відповісти
А про Суми нешановний міністр не знає чи не пам'ятає? Чи то так, не варте уваги? Область, через яку заходять в Україну БПЛА і ракети, яка практичн є випробувальним полігоном Італмасів, повітряні тривоги в якій, напевно, найтриваліші зараз
12.11.2025 17:37 Відповісти
А що це падло робило протягом 4 років війни?
12.11.2025 18:43 Відповісти
 
 