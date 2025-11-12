Центри ППО за прикладом Харківщини створять на Чернігівщині, Полтавщині та Запоріжжі, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль ініціює створення координаційних центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях за зразком центру, який діє на Харківщині.

"Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень", - повідомив Шмигаль.

За його словами, харківський координаційний центр довів свою ефективність, тому його досвід планують масштабувати на інші регіони. Це дозволить швидше реагувати на повітряні загрози, узгоджувати дії між усіма структурами, залученими до протидії атакам, і посилити захист критичної інфраструктури та цивільного населення.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, Шмигаль відвідав командний пункт 57-ї ОМПБ ім. кошового отамана Костя Гордієнка, що тримають оборону міста Вовчанськ на Харківщині.

