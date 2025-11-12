РУС
Центры ПВО, по примеру Харьковщины, создадут на Черниговщине, Полтавщине и Запорожье, - Шмыгаль

шмигаль

Министр обороны Денис Шмыгаль инициирует создание координационных центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях по образцу центра, действующего в Харьковской области.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Создание центров ПВО

"Посетил Координационный центр ПВО Харьковской области, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания приняли ряд решений", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, харьковский координационный центр доказал свою эффективность, поэтому его опыт планируют масштабировать на другие регионы. Это позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы, согласовывать действия между всеми структурами, привлеченными к противодействию атакам, и усилить защиту критической инфраструктуры и гражданского населения.

Напомним, сегодня, 12 ноября, Шмыгаль посетил командный пункт 57-й ОМПБ им. кошевого атамана Костя Гордиенко, который держит оборону города Волчанск в Харьковской области.

Літаки уже 150 шт закупив - тепер Центри створює!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:49 Ответить
Потужні тормози при владі роблять все згідно оманських домовленостей.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:53 Ответить
Якби це принесло користь,то це повинно було бути ще "вчора".Вас, ЗЕлених ублюдків,поки "півень в жопу не клюне" ви не зробите Це вам не мєлочь по карманам тирить.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:59 Ответить
Дивно, що вони тільки зараз будуть створюватися.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:24 Ответить
 
 