Центры ПВО, по примеру Харьковщины, создадут на Черниговщине, Полтавщине и Запорожье, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль инициирует создание координационных центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях по образцу центра, действующего в Харьковской области.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Создание центров ПВО

"Посетил Координационный центр ПВО Харьковской области, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания приняли ряд решений", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, харьковский координационный центр доказал свою эффективность, поэтому его опыт планируют масштабировать на другие регионы. Это позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы, согласовывать действия между всеми структурами, привлеченными к противодействию атакам, и усилить защиту критической инфраструктуры и гражданского населения.

Напомним, сегодня, 12 ноября, Шмыгаль посетил командный пункт 57-й ОМПБ им. кошевого атамана Костя Гордиенко, который держит оборону города Волчанск в Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет заказать в США 27 систем Patriot, - Зеленский