Україна хоче замовити у США 27 систем Patriot, - Зеленський
Україна хоче замовити в американських виробників 27 систем ППО Patriot.
Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Замовити Patriot у США
Глава держави заявив, що Україна зараз тісно співпрацює з партнерами для захисту свого повітряного простору від російських дронів.
Зокрема, за словами Зеленського, Україна хоче замовити 27 систем Patriot у американських виробників.
Європейські держави можуть позичити ППО
Тим часом європейські держави можуть позичити Україні свої існуючі Patriot, сказав президент.
На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні зими, Зеленський відповів:
"Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна. І достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися".
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дев'ять ракет знищать, а десята все рівно влучить.
Он вище F0G написав, що таке "петріоти" для України. Хіба що дупу голобородька захистять.
******* не в окопе воевать.
А сам бюджет України зараз наповнюють всім світом, і то із скрипом, бо ніхто вже не хоче скидуватись.
Давай йому гроші, петріоти, масштабування діпстрайків і симетричні блекаути в москві - правда, тільки на словах.
Просрали все.
Тепер накинемо боргову петлю на внуків і правнуків.