Україна хоче замовити у США 27 систем Patriot, - Зеленський

Україна хоче замовити в американських виробників 27 систем ППО Patriot.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Замовити Patriot у США

Глава держави заявив, що Україна зараз тісно співпрацює з партнерами для захисту свого повітряного простору від російських дронів.

Зокрема, за словами Зеленського, Україна хоче замовити 27 систем Patriot у американських виробників.

Європейські держави можуть позичити ППО

Тим часом європейські держави можуть позичити Україні свої існуючі Patriot, сказав президент.

На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні зими, Зеленський відповів:

"Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна. І достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися".

