Україна хоче замовити у США 27 систем Patriot, - Зеленський

Президент: Для повного захисту неба Україні потрібно 27 систем Patriot

Україна хоче замовити в американських виробників 27 систем ППО Patriot.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що Україна зараз тісно співпрацює з партнерами для захисту свого повітряного простору від російських дронів.

Зокрема, за словами Зеленського, Україна хоче замовити 27 систем Patriot у американських виробників.

Читайте також: Україна зміцнила компонент Patriot у системі ППО завдяки Німеччині,- Зеленський

Європейські держави можуть позичити ППО

Тим часом європейські держави можуть позичити Україні свої існуючі Patriot, сказав президент.

На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні зими, Зеленський відповів:

"Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна. І достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися".

Читайте також: Німеччина передала Україні дві системи Patriot, ми вже їх освоюємо, - Зеленський

Зеленський Володимир ППО Patriot
Топ коментарі
+22
Поставка коли? Через 27 років?
09.11.2025 23:36 Відповісти
+17
Цікаво що сам зелідор робить для зими, окрім обдовбування і начитки гундосиків?
09.11.2025 23:36 Відповісти
+12
Вирішив Потужно переплювати трампа.
09.11.2025 23:36 Відповісти
Коли б не була, незламний Зегевара планує застати поставку останньої законтрактованої системи у президентському кріслі.
10.11.2025 00:37 Відповісти
Проблема в тому, що з давніх-давен відомо, що щит, завжди перемагає меч, правда ж?! Кожен Петріот коштує 1,5 млрд баксів, плюс одна ракета 3-4 лями баксів, множимо на 27 і отримуємо - злиденну як Північна Корея Україну, але без ядерної зброї, крилатих і балістичних ракет, які є у Півн.Кор. і які в свою чергу спокійно виносять склади ***********, стратегічну і тактичну авіацію на аеродромах, яка є носіями КАБів, крилатих і балістичних ракет, що атакують Україну, а також виносять військові заводи, інфраструктуру і велике скупчення військових, рівно всім цим успішно займаються рашкаване. Петріоти при їх просто космічній вартості, звісно, можуть те саме і навіть краще, правда ж?! Проблема України не в тому, що 73% - дебіли, а в тому, що таких - 99,9% українців. Постійно моляться на нереально оверпрайсовані і безглузді Петріоти, які абсолютно нічого не вирішують, але роблять Україну нереально бідною і ні на що неспроможною країною, з дронами-бздюринками, зате з Петріотами - ПОТУЖНО! Який нарід - такий й президент, стовідсотково варті один одного!
10.11.2025 04:26 Відповісти
Цікаво що сам зелідор робить для зими, окрім обдовбування і начитки гундосиків?
09.11.2025 23:36 Відповісти
09.11.2025 23:36 Відповісти
Мінімум 5 років черга і дика (разів в 2) переплата.
09.11.2025 23:36 Відповісти
Вчасно, вчасно, коли балістикою вже винесли енергетику. А прийдуть вони коли? В майбутньому столітті?
09.11.2025 23:37 Відповісти
Навіть з самою навороченою ПРО балістика все рівно винесе енергетику.
Дев'ять ракет знищать, а десята все рівно влучить.
Он вище F0G написав, що таке "петріоти" для України. Хіба що дупу голобородька захистять.
10.11.2025 08:43 Відповісти
значить на днях, зєлічка оголосить, що Україна готова продавати систем Patriot європейським країнам, для захисту їхніх аєропортів від дронів.
09.11.2025 23:40 Відповісти
2703452303450234523 стільки краще буде
09.11.2025 23:41 Відповісти
Дебіл, шукай спеціалістів, щоб реактори ЧАЕС запустити, бо без енергії та ЯЗ біда буде
09.11.2025 23:46 Відповісти
А израильтянам нах это?
09.11.2025 23:50 Відповісти
Сподіваєшся, що Нідерландів не достане? Даремно
09.11.2025 23:52 Відповісти
я в Україні, це VPN
09.11.2025 23:54 Відповісти
Навіщо використовувати в Україні ВПН?
10.11.2025 18:07 Відповісти
Щоб не світити свій айпішник на рандомних сайтах.
13.11.2025 18:53 Відповісти
Та давай уже 3000, чего мелочиться.
******* не в окопе воевать.
09.11.2025 23:50 Відповісти
Як він вже осточтртів пустими за'явами ,за що ти їх будеш купляти і хто тобі продасть таку кількість ? може ти думав би як захистити і відновити енергетику і як зупинити ворога який продовжує наступати чи то його не хвилює ?
09.11.2025 23:55 Відповісти
У кацапів є мантра про 28 панфіловців, у зебілів буде мантра про 27 петріотів
09.11.2025 23:58 Відповісти
Нічого, що це коштує більше ніж бюджет України?
А сам бюджет України зараз наповнюють всім світом, і то із скрипом, бо ніхто вже не хоче скидуватись.
09.11.2025 23:59 Відповісти
А звернули увагу що він навіть не заїкається про відновлення енергетичного перемир'я і не звертається до США на цю тему.
Давай йому гроші, петріоти, масштабування діпстрайків і симетричні блекаути в москві - правда, тільки на словах.
10.11.2025 00:00 Відповісти
Бандерівець писав, що русня пропонувала 5 разів енергодоговорняк на зиму, гундоса тварь відмовилася, сказала, що йому пох на енергетику країни, головне покоцати нпз кацапів. П - пріоритети конченого самодура.
10.11.2025 00:57 Відповісти
Может сразу и томагавки там же заказать?
10.11.2025 00:01 Відповісти
Це на слідуючому вікенді пообіцяє. Такий цикл
10.11.2025 00:03 Відповісти
Своє потрібно робити а не надіятися на інші країни, вони можуть в будь-який момент передумати.
10.11.2025 00:01 Відповісти
Скоро на ваших екранах!!!
10.11.2025 00:05 Відповісти
Усим (.)!
10.11.2025 00:05 Відповісти
Оце губу розкатав. Хоча б Тампон дав нам ракет до тих Петріотів які вже є
10.11.2025 00:15 Відповісти
І меліард ракет.
10.11.2025 01:21 Відповісти
З точки зору структури нашої ППО, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем по 6-8 батарей в кожній. . Це щоб повністю закрити небо України. Але системи протиповітряної оборони (ППО) є надзвичайно дорогими. Наприклад, один комплекс Patriot може коштувати близько 1 млрд доларів, а одна ракета до нього - близько 3,7 млн доларів.Зеленський якось раніше згадував, що Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів. Для повного закриття всього неба над такою великою країною, як Україна, потрібна також і велика кількість різноманітних інших систем (ближнього, середнього та дальнього радіусу дії). Так, Україна та США фіналізують зараз багаторічний контракт на закупівлю 25 систем Patriot. Ці системи будуть надходити поступово протягом кількох років, оскільки виробничі потужності обмежені, і їх звісно отримають не одразу......Щкода що влада прогаяла стільки років часу і викинула кіту під хвіст не один десяток мільярдів долларів будуючи дороги та стадіони, і замінюючи тротуари і висаджуючи квіти, і на багато чого ще , замість того щоб вчасно пілкуватися про обороноздатність краіни, а не тоді коли вже смажений півень клюнув у сраку.......Щось так зараз з сумом згадалось народне прислів'я - ,,Що пізно вже пити Боржомі коли вже нирки не працюють..." Щоб не дай Боже і нам так не було запізно ті Патріоти.......
10.11.2025 04:53 Відповісти
Что в ОП Зеленскому периодически подсыпают в еду?
10.11.2025 05:44 Відповісти
Головне не забути замовити до них ракети.
10.11.2025 06:15 Відповісти
Хоче то хоче але хто продасть і за які кошти ?
10.11.2025 06:27 Відповісти
а українці хочуть щоб ти зїбнув нах разом з своїми виродками.
10.11.2025 07:28 Відповісти
Три тищі міліард гігаваттів!
10.11.2025 08:29 Відповісти
…і мільярд дерев в комплекті до петріотів.
10.11.2025 12:15 Відповісти
У 19 році Коростильов просив лише $50 млн. щоб доробити вітчизняну ЗРК.
Просрали все.
Тепер накинемо боргову петлю на внуків і правнуків.
10.11.2025 13:21 Відповісти
 
 