Україна зміцнила компонент Patriot у системі ППО завдяки Німеччині,- Зеленський

Українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зміцнення української ППО

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав",- сказав глава держави.

Повітряний терор РФ

За словами президента, російські удари з повітря – це головна ставка Путіна у війні - саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі.

"Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну",- наголосив Зеленський.

Переговори щодо посилення ППО тривають

"Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас",- заявив глава держави.

Зеленський додав, що переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.

"Будуть і подальші результати",- запевнив президент.

