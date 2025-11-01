Німеччина найближчими днями передасть Україні 2 обіцяні ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine

Вже найближчими днями Україна має отримати обіцяні Німеччиною 2 зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"Оголошене на початку серпня 2025 року постачання двох ЗРК MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу до України, яке значною мірою було профінансоване Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершене найближчими днями", - йдеться у дописі.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.

Також зазначалося, що Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot.

