УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Patriot для України
863 12

Німеччина найближчими днями передасть Україні 2 обіцяні ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine

patriot для України

Вже найближчими днями Україна  має отримати обіцяні Німеччиною 2 зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис проєкту German Aid to Ukraine у соцмережі X.

Що відомо?

"Оголошене на початку серпня 2025 року постачання двох ЗРК MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу до України, яке значною мірою було профінансоване Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершене найближчими днями", - йдеться у дописі.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також читайте: Україна працює над прискоренням постачання систем ППО до кінця року, - Сибіга

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Україна надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.
  • Також зазначалося, що Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Німеччина (7822) Patriot (419)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Асфальтом, шашликами і порохом)
показати весь коментар
01.11.2025 16:04 Відповісти
+2
Чудова новина.
показати весь коментар
01.11.2025 16:24 Відповісти
+1
"...допис проєкту German Aid to Ukraine у соцмережі ..." - може пора СБУ ними зайнятися?
показати весь коментар
01.11.2025 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німці слово тримають - а ше США передадуть "підшаманяні" Петріоти - мабуть з ракетами
показати весь коментар
01.11.2025 15:32 Відповісти
К ним бі еще "патроны".
показати весь коментар
01.11.2025 15:34 Відповісти
"...допис проєкту German Aid to Ukraine у соцмережі ..." - може пора СБУ ними зайнятися?
показати весь коментар
01.11.2025 15:34 Відповісти
Чим стріляти по кацапським ракетам?
показати весь коментар
01.11.2025 15:44 Відповісти
Асфальтом, шашликами і порохом)
показати весь коментар
01.11.2025 16:04 Відповісти
А чм потрібно це рекламувати ,рашиські виродки не сплять.
показати весь коментар
01.11.2025 16:03 Відповісти
щоб зірвати передачу.
показати весь коментар
01.11.2025 16:09 Відповісти
Они уже мало что сбивают,процент сбития маленький,недавно была новость,кацапы модифицировали свои ракеты,так что смысла в них не много,по шахедам стрелять?
показати весь коментар
01.11.2025 16:23 Відповісти
кцп-пнх.
Іди краще на армату полюбуйся чмо.
показати весь коментар
01.11.2025 16:25 Відповісти
Чудова новина.
показати весь коментар
01.11.2025 16:24 Відповісти
 
 