Німеччина найближчими днями передасть Україні 2 обіцяні ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine
Вже найближчими днями Україна має отримати обіцяні Німеччиною 2 зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис проєкту German Aid to Ukraine у соцмережі X.
Що відомо?
"Оголошене на початку серпня 2025 року постачання двох ЗРК MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу до України, яке значною мірою було профінансоване Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершене найближчими днями", - йдеться у дописі.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Що передувало?
