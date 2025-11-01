РУС
Германия в ближайшие дни передаст Украине 2 обещанных ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine

Уже в ближайшие дни Украина должна получить обещанные Германией 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение проекта German Aid to Ukraine в соцсети X.

Что известно?

"Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух ЗРК MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте также: Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский подчеркивал, что Украина предлагает изменить порядок очереди на поставки систем Patriot.
  • Также отмечалось, что Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot.

Німці слово тримають - а ше США передадуть "підшаманяні" Петріоти - мабуть з ракетами
01.11.2025 15:32 Ответить
К ним бі еще "патроны".
01.11.2025 15:34 Ответить
"...допис проєкту German Aid to Ukraine у соцмережі ..." - може пора СБУ ними зайнятися?
01.11.2025 15:34 Ответить
Чим стріляти по кацапським ракетам?
01.11.2025 15:44 Ответить
Асфальтом, шашликами і порохом)
01.11.2025 16:04 Ответить
А чм потрібно це рекламувати ,рашиські виродки не сплять.
01.11.2025 16:03 Ответить
щоб зірвати передачу.
01.11.2025 16:09 Ответить
 
 