Германия в ближайшие дни передаст Украине 2 обещанных ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine

Уже в ближайшие дни Украина должна получить обещанные Германией 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение проекта German Aid to Ukraine в соцсети X.

Что известно?

"Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух ЗРК MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте также: Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский подчеркивал, что Украина предлагает изменить порядок очереди на поставки систем Patriot.

Также отмечалось, что Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot.

Больше читайте в нашем Telegram-канале