Германия в ближайшие дни передаст Украине 2 обещанных ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine
Уже в ближайшие дни Украина должна получить обещанные Германией 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение проекта German Aid to Ukraine в соцсети X.
Что известно?
"Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух ЗРК MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский подчеркивал, что Украина предлагает изменить порядок очереди на поставки систем Patriot.
- Также отмечалось, что Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot.
