Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига
Украина активно сотрудничает со своими международными партнерами для ускорения поставок систем ПВО различных типов до конца 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сибига на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Запрос на Patriot и расширение программы PURL
Отвечая на вопрос об обеспечении Украины военным вооружением, Сибига отметил, что во время войны "никогда не будет достаточно оружия и оборудования".
В то же время он выразил надежду, что расширение программы PURL позволит приобрести дополнительные системы Patriot в США.
"Наш запрос сейчас - как минимум 10 систем Patriot, которые нам нужны уже сейчас. И не только эти, но и другие. Мы активно работаем с нашими союзниками по ускорению поставок различного вида систем ПВО до конца этого года", - подчеркнул глава украинского МИД.
Украинские разработки и производство
Сибига добавил, что параллельно Украина работает над усилением собственных оборонных возможностей, в частности - в сфере производства дальнобойных систем.
"Мы наращиваем внутренний потенциал для создания эффективных средств защиты неба. Это важный элемент нашей устойчивости и безопасности", - отметил он.
