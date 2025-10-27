Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига

Украина активно сотрудничает со своими международными партнерами для ускорения поставок систем ПВО различных типов до конца 2025 года.

Запрос на Patriot и расширение программы PURL

Отвечая на вопрос об обеспечении Украины военным вооружением, Сибига отметил, что во время войны "никогда не будет достаточно оружия и оборудования".

В то же время он выразил надежду, что расширение программы PURL позволит приобрести дополнительные системы Patriot в США.

"Наш запрос сейчас - как минимум 10 систем Patriot, которые нам нужны уже сейчас. И не только эти, но и другие. Мы активно работаем с нашими союзниками по ускорению поставок различного вида систем ПВО до конца этого года", - подчеркнул глава украинского МИД.

Украинские разработки и производство

Сибига добавил, что параллельно Украина работает над усилением собственных оборонных возможностей, в частности - в сфере производства дальнобойных систем.

"Мы наращиваем внутренний потенциал для создания эффективных средств защиты неба. Это важный элемент нашей устойчивости и безопасности", - отметил он.

