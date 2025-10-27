Україна працює над прискоренням постачання систем ППО до кінця року, - Сибіга
Україна активно співпрацює зі своїми міжнародними партнерами для прискорення постачання систем ППО різних типів до кінця 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною.
Запит на Patriot і розширення програми PURL
Відповідаючи на питання про забезпечення України військовим озброєнням, Сибіга зазначив, що під час війни "ніколи не буде достатньо зброї та обладнання".
Водночас він висловив сподівання, що розширення програми PURL дозволить придбати додаткові системи Patriot у США.
"Наш запит зараз - як мінімум 10 систем Patriot, які нам потрібні вже зараз. І не лише ці, а й інші. Ми активно працюємо з нашими союзниками щодо прискорення постачання різного виду систем ППО до кінця цього року", — підкреслив глава українського МЗС.
Українські розробки та виробництво
Сибіга додав, що паралельно Україна працює над посиленням власних оборонних спроможностей, зокрема у сфері виробництва далекобійних систем.
"Ми нарощуємо внутрішній потенціал для створення ефективних засобів захисту неба. Це важливий елемент нашої стійкості та безпеки", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль