Зеленський: Є рішення Франції щодо нових Mirage для України, Британія – допомагатиме з ППО

зеленський

Франція передасть Україні винищувачі Mirage, а Британія допомагатиме із системами протиповітряної оборони.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень: була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо "петріотів". Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів "Міраж" для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це", - розповів глава держави.

Внески в програму PURL

Окрім цього, президент розповів про нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії.

"Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для "петріотів". Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями, ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї. І щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили, ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях. Важливо завжди порівнювати, що росіянам наказували зробити й на яку дату, і що вони насправді змогли", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 23 жовтня на зустрічі "Коаліції охочих" президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція надасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть винищувачі Mirage та ракети Aster.

МІНДІЧ з офшорів витягне сундуки й усе це оплатить?
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij


Двоє глав держав. Одна й та сама новина, але різна інтерпретація. Літаки будуть, але... Кому вірити?
Перші шведські винищувачі Gripen з'являться в Україні вже наступного року, - повідомив Президент Зеленський.

Перші поставки винищувачів Gripen в Україну можуть розпочатися протягом трьох років (тобто приблизно у 2028 році), оскільки виробництво цих літаків лише розгортається, - заявив Прем'єр-міністр Швеції Крістерссон.
