Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot: Після передачі зі США їх замінять

Україна пропонує Європі зараз передати Києву критично необхідні системи Patriot, які там в режимі очікування. Після реалізації угоди з США їх замінять.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні лідерів країн Коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Є важливе питання до Європи", - зауважив глава держави.

Він нагадав, що Україна зараз обговорює зі Сполученими Штатами угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot. Їх можуть надати, звісно, не відразу, а за деякий час.

"Петріоти" в Європі стоять без діла

"Є черга країн, які чекають на постачання, і ми намагаємося змінити цю чергу, а це непросто. А у Європі вже є значна кількість "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями. І я прошу кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання практично", - зауважив Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, "Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України.