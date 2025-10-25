УКР
Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot: Після передачі зі США їх замінять

Україна пропонує Європі зараз передати Києву критично необхідні системи Patriot, які там в режимі очікування. Після реалізації угоди з США їх замінять.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні лідерів країн Коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Є важливе питання до Європи", - зауважив глава держави.

Він нагадав, що Україна зараз обговорює зі Сполученими Штатами угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot. Їх можуть надати, звісно, не відразу, а за деякий час.

"Петріоти" в Європі стоять без діла

"Є черга країн, які чекають на постачання, і ми намагаємося змінити цю чергу, а це непросто. А у Європі вже є значна кількість "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями. І я прошу кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання практично", - зауважив Зеленський.

Також читайте: Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot, - Зеленський

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО. Зеленський наголошував, що Україна пропонує змінити порядок черги щодо поставок систем Patriot.

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, "Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України.

Європа (2104) Зеленський Володимир (25957) Patriot (416)
Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot. А вони сякі-такі, то шашлики пропонують, то асфальт, а скандінави взагалі - кілька мільйонів дерев...
Якісь безвідповідальні клоуни, чесслово!
показати весь коментар
25.10.2025 09:50 Відповісти
А ще Томагавки з Таурасами потрібні... А ще F-35... і ракети до них... А ще потрібні Фламінго та Паляниці....
показати весь коментар
25.10.2025 09:54 Відповісти
Так США ж мали підшаманити Петріот - бо кацапи зробили Кинджал хитрішим
показати весь коментар
25.10.2025 09:54 Відповісти
Так шаманять не пускові, а ракети до них. 😊
показати весь коментар
25.10.2025 10:12 Відповісти
Як там це недолуге "шуткувало" над Порошенком? "Прийняти будь-куди у бідь-якій кількості"? "З простягнутою рукою"? "Попрошаничество"?
А бумеранг, падло таке, завжди повертається.

Цікаво: а цей нарцис придуркуватий не має бажання вибачитись перед людиною?
показати весь коментар
25.10.2025 09:58 Відповісти
не має.
де ви і коли бачили вибачяння вами вибраних клованів?
показати весь коментар
25.10.2025 10:15 Відповісти
А хто міг перешкоджати Потужному, який одноосібно володіє владою, ще з 2019 року виготовити свої потужні "Кільчень"? Не хотів "Кільчень", міг виготовити "Скумбрію" чи "Юзіка" потужнішу. На словах такий патріот, так турбується за Україну, а по діях, навпаки, знімав клістрони навіть з ких систем ППО, які були приведені в робочий стан.
показати весь коментар
25.10.2025 10:12 Відповісти
А пи@дить бабло на "великому будівництві" тогда как? Тут или армия и оборона или пи@динг.
показати весь коментар
25.10.2025 10:26 Відповісти
Нехай наразі Міндіч , який є гаманцем Зеленського ,
оплатить критично необхідні системи Patriot для Украіни !!
показати весь коментар
25.10.2025 10:23 Відповісти
Давай я куплю. Продасиш? Чи сша продадуть? Їм он з Венесуелою воювати.
показати весь коментар
25.10.2025 10:32 Відповісти
 
 