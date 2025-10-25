РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8822 посетителя онлайн
Новости Patriot для Украины
1 166 22

Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot: После передачи из США их заменят

Зеленский хочет занять в Европе Patriot

Украина предлагает Европе сейчас передать Киеву критически необходимые системы Patriot, которые там в режиме ожидания. После реализации соглашения с США их заменят.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании лидеров стран Коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Есть важный вопрос к Европе", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Украина сейчас обсуждает с Соединенными Штатами соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot. Их могут предоставить, конечно, не сразу, а через некоторое время.

"Петриоты" в Европе стоят без дела

"Есть очередь стран, которые ждут поставок, и мы пытаемся изменить эту очередь, а это непросто. А в Европе уже есть значительное количество "петриотов" и других систем противовоздушной обороны, которые, к счастью, просто стоят в режиме ожидания. Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами. И я прошу каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу практически", - отметил Зеленский.

Также читайте: Украина работает с США, чтобы все же получить необходимое количество систем Patriot, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский отмечал, что Украина предлагает изменить порядок очереди по поставкам систем Patriot.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, "Коалиция желающих" разработала план из пяти пунктов для Украины.

Автор: 

Европа (2112) Зеленский Владимир (22394) Patriot (379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot. А вони сякі-такі, то шашлики пропонують, то асфальт, а скандінави взагалі - кілька мільйонів дерев...
Якісь безвідповідальні клоуни, чесслово!
показать весь комментарий
25.10.2025 09:50 Ответить
+14
Як там це недолуге "шуткувало" над Порошенком? "Прийняти будь-куди у бідь-якій кількості"? "З простягнутою рукою"? "Попрошаничество"?
А бумеранг, падло таке, завжди повертається.

Цікаво: а цей нарцис придуркуватий не має бажання вибачитись перед людиною?
показать весь комментарий
25.10.2025 09:58 Ответить
+9
А ще Томагавки з Таурасами потрібні... А ще F-35... і ракети до них... А ще потрібні Фламінго та Паляниці....
показать весь комментарий
25.10.2025 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський закликав Європу позичити Україні Patriot. А вони сякі-такі, то шашлики пропонують, то асфальт, а скандінави взагалі - кілька мільйонів дерев...
Якісь безвідповідальні клоуни, чесслово!
показать весь комментарий
25.10.2025 09:50 Ответить
А Президент може займатись чимось ще крім ППО для Києва? На фронті потрібні 200 тис. піхотинців, а влада не може розпочати мобілізацію молоді та закрити кордони!
показать весь комментарий
25.10.2025 12:07 Ответить
А ще Томагавки з Таурасами потрібні... А ще F-35... і ракети до них... А ще потрібні Фламінго та Паляниці....
показать весь комментарий
25.10.2025 09:54 Ответить
Так США ж мали підшаманити Петріот - бо кацапи зробили Кинджал хитрішим
показать весь комментарий
25.10.2025 09:54 Ответить
Так шаманять не пускові, а ракети до них. 😊
показать весь комментарий
25.10.2025 10:12 Ответить
САМП - Ті не може збити Кинжал а Петріот може - так шо потрібно шаманити?
показать весь комментарий
25.10.2025 11:15 Ответить
Як там це недолуге "шуткувало" над Порошенком? "Прийняти будь-куди у бідь-якій кількості"? "З простягнутою рукою"? "Попрошаничество"?
А бумеранг, падло таке, завжди повертається.

Цікаво: а цей нарцис придуркуватий не має бажання вибачитись перед людиною?
показать весь комментарий
25.10.2025 09:58 Ответить
не має.
де ви і коли бачили вибачяння вами вибраних клованів?
показать весь комментарий
25.10.2025 10:15 Ответить
Американцям не дуже підходить роль критиків громадян інших країн з приводу обрання придуркуватого нарциса...
показать весь комментарий
25.10.2025 11:11 Ответить
Вибачаються лише слабаки! А наша Бубочка могутня і незламна! )
показать весь комментарий
25.10.2025 11:01 Ответить
А хто міг перешкоджати Потужному, який одноосібно володіє владою, ще з 2019 року виготовити свої потужні "Кільчень"? Не хотів "Кільчень", міг виготовити "Скумбрію" чи "Юзіка" потужнішу. На словах такий патріот, так турбується за Україну, а по діях, навпаки, знімав клістрони навіть з ких систем ППО, які були приведені в робочий стан.
показать весь комментарий
25.10.2025 10:12 Ответить
А пи@дить бабло на "великому будівництві" тогда как? Тут или армия и оборона или пи@динг.
показать весь комментарий
25.10.2025 10:26 Ответить
Нехай наразі Міндіч , який є гаманцем Зеленського ,
оплатить критично необхідні системи Patriot для Украіни !!
показать весь комментарий
25.10.2025 10:23 Ответить
Давай я куплю. Продасиш? Чи сша продадуть? Їм он з Венесуелою воювати.
показать весь комментарий
25.10.2025 10:32 Ответить
донецькі завжди беруть на понт
показать весь комментарий
25.10.2025 10:50 Ответить
все вірно!
це все кляті буржуї!
не хочуть позичити ппо.
тому і фламіндічі не можуть літати!
от шо ти будеш робити......
показать весь комментарий
25.10.2025 10:40 Ответить
Краще вже українському народу замість недолугого торчка пожичити десь нормального президента
показать весь комментарий
25.10.2025 10:54 Ответить
А чому він не каже, що це за країни? От у німців та голандців вони точно є. І вони ними щедро поділилися. А хто ж ті редиски, які сидять на своїх як собаки на сіні?
показать весь комментарий
25.10.2025 11:12 Ответить
Гоніть нахер піаніста від ППО
показать весь комментарий
25.10.2025 11:30 Ответить
Навіщо Зеленскому стільки ракет? Своїх нема де дівати. 3 тисячі, побудову яких він анонсував на цей рік, добудовують. Ними поки не били. Шмигаль бухнув, і пообіцяв не 30 тис дронів, як зеленскій, а 20 млн. Навіть продавати збираються.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:08 Ответить
 
 