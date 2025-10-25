Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot: После передачи из США их заменят

Украина предлагает Европе сейчас передать Киеву критически необходимые системы Patriot, которые там в режиме ожидания. После реализации соглашения с США их заменят.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании лидеров стран Коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Есть важный вопрос к Европе", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Украина сейчас обсуждает с Соединенными Штатами соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot. Их могут предоставить, конечно, не сразу, а через некоторое время.

"Петриоты" в Европе стоят без дела

"Есть очередь стран, которые ждут поставок, и мы пытаемся изменить эту очередь, а это непросто. А в Европе уже есть значительное количество "петриотов" и других систем противовоздушной обороны, которые, к счастью, просто стоят в режиме ожидания. Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами. И я прошу каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу практически", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский отмечал, что Украина предлагает изменить порядок очереди по поставкам систем Patriot.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, "Коалиция желающих" разработала план из пяти пунктов для Украины.