Украина укрепила компонент Patriot в системе ПВО благодаря Германии, - Зеленский

Украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot из Германии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы укрепили компонент "патриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал", - сказал глава государства.

Укрепление украинской ПВО

Воздушный террор РФ

По словам президента, российские удары с воздуха – главная ставка Путина в войне: именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле.

"Поэтому каждое усиление нашей противовоздушной обороны буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем большим будет ее мотив завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры по усилению ПВО продолжаются

"Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут обеспечить безопасность не только Украины, но и наших партнеров, если это потребуется. Поскольку наша безопасность неделима, наша противовоздушная оборона должна защищать всех нас", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем.

"Будут и дальнейшие результаты", - заверил президент.

