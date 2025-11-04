Німеччина передала Україні дві системи Patriot, ми вже їх освоюємо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина нещодавно передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави повідомив під час саміту розширення ЄС.

"Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо", - сказав він.

Зеленський зауважив, що Росія не має успіху на фронті, тому Путін почав енергетичний терор.

Що передувало?

2 листопада президент Зеленський повідомив, що Україна має тепер більше систем протиповітряної оборони Patriot. Їх передала Німеччина.

За даними німецьких ЗМІ, ФРН у 2026 році планує збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро.

