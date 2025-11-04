УКР
631 8

Німеччина передала Україні дві системи Patriot, ми вже їх освоюємо, - Зеленський

Україна отримала дві системи Patriot від Німеччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина нещодавно передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави повідомив під час саміту розширення ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо", - сказав він.

Зеленський зауважив, що Росія не має успіху на фронті, тому Путін почав енергетичний терор.

Читайте: Ігнат про збиття "Кинджалів" та "Іскандерів" під час атаки РФ: Географія обстрілів велика, усюди Patriot немає

Що передувало?

2 листопада президент Зеленський повідомив, що Україна має тепер більше систем протиповітряної оборони Patriot. Їх передала Німеччина.

За даними німецьких ЗМІ, ФРН у 2026 році планує збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро.

"Освоюємо". Гарне слово, але коли це говорить зелений, з'являється контекст.
04.11.2025 15:57 Відповісти
да оговорочка получилась.
04.11.2025 16:42 Відповісти
Какаду.
04.11.2025 16:02 Відповісти
На фронт хоч один доїде, де кабами закидують. чи немає публічної статистики значить немає і втрат
04.11.2025 16:09 Відповісти
Ну от надали. Чудово. Але поки німці думали, нам повиносили ще більше інфраструктури і людей повбивали. Що заважало це зробити раніше??? Все одно ж дали врешті-решт...
04.11.2025 16:10 Відповісти
Дякуємо німецькому уряду та народу Німечини ! але чи потрібно це афішувати ворог не спить через телеграм канали буде шукати бидло яке має розвідати дані де вони знаходятся.
04.11.2025 16:54 Відповісти
Розмовний жанр - понад усе...
04.11.2025 17:14 Відповісти
Зєля, де ЗРК "Кільчень"?!
