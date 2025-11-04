РУС
Германия передала Украине две системы Patriot, мы уже их осваиваем, - Зеленский

Украина получила две системы Patriot от Германии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия недавно передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сообщил во время саммита по расширению ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы выразить свою благодарность Германии. Недавно они предоставили нам две системы Patriot, и мы их осваиваем", - сказал он.

Зеленский отметил, что Россия не имеет успеха на фронте, поэтому Путин начал энергетический террор.

Читайте: Игнат о сбивании "Кинжалов" и "Искадеров" во время атаки РФ: География обстрелов большая, везде Patriot нет

Что предшествовало?

2 ноября президент Зеленский сообщил, что Украина теперь имеет больше систем противовоздушной обороны Patriot. Их передала Германия.

По данным немецких СМИ, ФРГ в 2026 году планирует увеличить помощь Украине на 3 млрд евро.

"Освоюємо". Гарне слово, але коли це говорить зелений, з'являється контекст.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:57 Ответить
да оговорочка получилась.
показать весь комментарий
04.11.2025 16:42 Ответить
Какаду.
показать весь комментарий
04.11.2025 16:02 Ответить
На фронт хоч один доїде, де кабами закидують. чи немає публічної статистики значить немає і втрат
показать весь комментарий
04.11.2025 16:09 Ответить
Ну от надали. Чудово. Але поки німці думали, нам повиносили ще більше інфраструктури і людей повбивали. Що заважало це зробити раніше??? Все одно ж дали врешті-решт...
показать весь комментарий
04.11.2025 16:10 Ответить
 
 