Германия передала Украине две системы Patriot, мы уже их осваиваем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия недавно передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сообщил во время саммита по расширению ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы выразить свою благодарность Германии. Недавно они предоставили нам две системы Patriot, и мы их осваиваем", - сказал он.

Зеленский отметил, что Россия не имеет успеха на фронте, поэтому Путин начал энергетический террор.

Что предшествовало?

2 ноября президент Зеленский сообщил, что Украина теперь имеет больше систем противовоздушной обороны Patriot. Их передала Германия.

По данным немецких СМИ, ФРГ в 2026 году планирует увеличить помощь Украине на 3 млрд евро.

