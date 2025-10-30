Игнат о сбивании "Кинжалов" и "Искандеров" во время атаки РФ: География обстрелов большая, везде Patriot нет

Особенностью ночной российской атаки, по сравнению с предыдущим массированным обстрелом 22 октября, было применение врагом различной номенклатуры вооружения. Для сбивания баллистических целей нужны системы ПВО Patriot.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии NV, передает Цензор.НЕТ.

Под ударом россиян была энергетика

"Цель этих террористических атак понятна — оставить Украину без тепла и света в отопительный сезон. Это неизменная тактика в такой период", - отметил он.

По словам Игната, особенностью этой атаки было применение Россией различной номенклатуры вооружения.

Сбивание баллистических ракет

С 19:00 29 октября до утра следующего дня россияне выпустили 705 средств — 52 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в частности аэробаллистические "Кинжал", баллистические "Искандер-М"/KN-23, три типа крылатых и авиационных ракет, а также 653 дрона различных типов, около 400 из которых — шахеды.

Украинские военные обезвредили 592 беспилотника, 7 крылатых ракет "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К", 21 крылатую ракету Х-101 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Отбивали вражескую атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

В то же время 4 аэробаллистических "Кинжала", 5 баллистических "Искандер-М"/KN-23 и еще с дюжину других ракет уничтожить не удалось.

Почему не удалось сбить

Игнат объяснил: для того, чтобы сбивать баллистические цели, нужны ЗРК Patriot, и они должны быть не дальше, чем в 25 км от цели, которую атакует враг:

"Баллистику нельзя сбить на маршруте. Ракета фактически взлетает в стратосферу, летит очень высоко и спускается прямо на цель, - отметил спикер. - География вражеских обстрелов велика, страна у нас большая, поэтому везде Patriot нет. И нет 100% гарантий, что Patriot ее перехватит. Такой процент сбивания баллистических ракет достичь крайне трудно".

Учитывая это, спикер отметил, что президент постоянно общается с нашими западными партнерами по вопросам усиления ПВО и пополнения арсеналов зенитных управляемых и авиационных ракет.

