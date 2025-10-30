РУС
Игнат о сбивании "Кинжалов" и "Искандеров" во время атаки РФ: География обстрелов большая, везде Patriot нет

Массированный обстрел 30 октября: Игнат о сбивании баллистики нашей ПВО

Особенностью ночной российской атаки, по сравнению с предыдущим массированным обстрелом 22 октября, было применение врагом различной номенклатуры вооружения. Для сбивания баллистических целей нужны системы ПВО Patriot.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии NV, передает Цензор.НЕТ.

Под ударом россиян была энергетика

"Цель этих террористических атак понятна — оставить Украину без тепла и света в отопительный сезон. Это неизменная тактика в такой период", - отметил он.

По словам Игната, особенностью этой атаки было применение Россией различной номенклатуры вооружения.

Сбивание баллистических ракет

С 19:00 29 октября до утра следующего дня россияне выпустили 705 средств — 52 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в частности аэробаллистические "Кинжал", баллистические "Искандер-М"/KN-23, три типа крылатых и авиационных ракет, а также 653 дрона различных типов, около 400 из которых — шахеды.

Украинские военные обезвредили 592 беспилотника, 7 крылатых ракет "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К", 21 крылатую ракету Х-101 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Отбивали вражескую атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

В то же время 4 аэробаллистических "Кинжала", 5 баллистических "Искандер-М"/KN-23 и еще с дюжину других ракет уничтожить не удалось.

Почему не удалось сбить

Игнат объяснил: для того, чтобы сбивать баллистические цели, нужны ЗРК Patriot, и они должны быть не дальше, чем в 25 км от цели, которую атакует враг:

"Баллистику нельзя сбить на маршруте. Ракета фактически взлетает в стратосферу, летит очень высоко и спускается прямо на цель, - отметил спикер. - География вражеских обстрелов велика, страна у нас большая, поэтому везде Patriot нет. И нет 100% гарантий, что Patriot ее перехватит. Такой процент сбивания баллистических ракет достичь крайне трудно".

Учитывая это, спикер отметил, что президент постоянно общается с нашими западными партнерами по вопросам усиления ПВО и пополнения арсеналов зенитных управляемых и авиационных ракет.

  • Напомним, ночью с 29 на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине с начала войны.

  • В результате российской атаки повреждены жилые дома в Запорожье, разрушениям подверглось общежитие. Есть погибшие и пострадавшие.

  • Россияне также наносили удары по энергетике и другим объектам в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

гнат пояснив: для того, аби збивати балістичні цілі, потрібні ЗРК Patriot, і вони мають бути не далі, ніж за 25 км від цілі, яку атакує ворог: Джерело: https://censor.net/ua/n3582498 Может тебе и в шинку пукнуть, начальник пистобольства?
30.10.2025 15:28 Ответить
За словами Ігната, особливістю цієї атаки було застосування Росією різної номенклатури озброєння

Інгат напевно не знає, але "різні номенклатури", рф використовує кожної массованої атаки... Чи для для нього це "відкриття"?
30.10.2025 15:40 Ответить
Невже асфальтоукладчики не збивають ракети? Лідер нації з 2019 року закупив їх сотні, якщо не більше.То хіба він міг помилитися? А скільки можна було замість асфальту виготовити своїх ''Кільченів'' та інших систем ППО?
30.10.2025 15:47 Ответить
 
 