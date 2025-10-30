Ігнат про збиття "Кинджалів" та "Іскандерів" під час атаки РФ: Географія обстрілів велика, усюди Patriot немає

Особливістю нічної російської атаки, порівняно з попереднім масованим обстрілом 22 жовтня, було застосування ворогом різної номенклатури озброєння. Для збиття балістичних цілей потрібні системи ППО Patriot.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі NV, передає Цензор.НЕТ.

Під ударом росіян була енергетика

"Мета цих терористичних цих атак зрозуміла — залишити Україну без тепла та світла в опалювальний сезон. Це стала тактика у такий період", - зазначив він.

За словами Ігната, особливістю цієї атаки було застосування Росією різної номенклатури озброєння.

Збиття балістичних ракет

З 19:00 29 жовтня до ранку наступного дня росіяни випустили 705 засобів — 52 ракети повітряного, наземного і морського базування, зокрема аеробалістичні "Кинджал", балістичні "Іскандер-М"/KN-23, три типи крилатих та авіаційних ракет, а також 653 дрони різних типів, близько 400 з яких — шахеди.

Українські військові знешкодили 592 безпілотники, 7 крилатих ракет "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 21 крилату ракету Х-101 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Водночас 4 аеробалістичні "Кинджали", 5 балістичних "Іскандер-М"/KN-23 та ще з дюжину інших ракет знищити не вдалося.

Чому не вдалося збити

Ігнат пояснив: для того, аби збивати балістичні цілі, потрібні ЗРК Patriot, і вони мають бути не далі, ніж за 25 км від цілі, яку атакує ворог:

"Балістику не можна збити на маршруті. Ракета фактично злітає у стратосферу, летить дуже високо, і спускається прямо на ціль, — зазначив речник. — Географія ворожих обстрілів велика, країна у нас велика, тому усюди Patriot немає. І немає 100% гарантій, що Patriot її перехопить. Такого відсотка збиття балістичних ракет досягти вкрай важко".

З огляду на це речник зауважив, що президент постійно комунікує з нашими західними партнерами щодо посилення ППО та поповнення арсеналів зенітних керованих та авіаційних ракет.

