Ігнат про збиття "Кинджалів" та "Іскандерів" під час атаки РФ: Географія обстрілів велика, усюди Patriot немає

Масований обстріл 30 жовтня: Ігнат про збиття балістики нашою ППО

Особливістю нічної російської атаки, порівняно з попереднім масованим обстрілом 22 жовтня, було застосування ворогом різної номенклатури озброєння. Для збиття балістичних цілей потрібні системи ППО Patriot.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі NV, передає Цензор.НЕТ.

Під ударом росіян була енергетика

"Мета цих терористичних цих атак зрозуміла — залишити Україну без тепла та світла в опалювальний сезон. Це стала тактика у такий період", - зазначив він.

За словами Ігната, особливістю цієї атаки було застосування Росією різної номенклатури озброєння.

Збиття балістичних ракет

З 19:00 29 жовтня до ранку наступного дня росіяни випустили 705 засобів — 52 ракети повітряного, наземного і морського базування, зокрема аеробалістичні "Кинджал", балістичні "Іскандер-М"/KN-23, три типи крилатих та авіаційних ракет, а також 653 дрони різних типів, близько 400 з яких — шахеди.

Українські військові знешкодили 592 безпілотники, 7 крилатих ракет "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 21 крилату ракету Х-101 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Водночас 4 аеробалістичні "Кинджали", 5 балістичних "Іскандер-М"/KN-23 та ще з дюжину інших ракет знищити не вдалося.

Чому не вдалося збити

Ігнат пояснив: для того, аби збивати балістичні цілі, потрібні ЗРК Patriot, і вони мають бути не далі, ніж за 25 км від цілі, яку атакує ворог:

"Балістику не можна збити на маршруті. Ракета фактично злітає у стратосферу, летить дуже високо, і спускається прямо на ціль, — зазначив речник. — Географія ворожих обстрілів велика, країна у нас велика, тому усюди Patriot немає. І немає 100% гарантій, що Patriot її перехопить. Такого відсотка збиття балістичних ракет досягти вкрай важко".

З огляду на це речник зауважив, що президент постійно комунікує з нашими західними партнерами щодо посилення ППО та поповнення арсеналів зенітних керованих та авіаційних ракет.

  • Нагадаємо, уночі з 29 на 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні з початку війни.

  • Унаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, руйнувань зазнав гуртожиток. Є загиблі та постраждалі.

  • Росіяни також завдавали ударів по енергетиці та інших об'єктах на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

обстріл (31591) ракети (4251) Ігнат Юрій (834) Patriot (418) війна в Україні (6752)
гнат пояснив: для того, аби збивати балістичні цілі, потрібні ЗРК Patriot, і вони мають бути не далі, ніж за 25 км від цілі, яку атакує ворог: Джерело: https://censor.net/ua/n3582498 Может тебе и в шинку пукнуть, начальник пистобольства?
30.10.2025 15:28 Відповісти
За словами Ігната, особливістю цієї атаки було застосування Росією різної номенклатури озброєння

Інгат напевно не знає, але "різні номенклатури", рф використовує кожної массованої атаки... Чи для для нього це "відкриття"?
30.10.2025 15:40 Відповісти
Невже асфальтоукладчики не збивають ракети? Лідер нації з 2019 року закупив їх сотні, якщо не більше.То хіба він міг помилитися? А скільки можна було замість асфальту виготовити своїх ''Кільченів'' та інших систем ППО?
30.10.2025 15:47 Відповісти
 
 