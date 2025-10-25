УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли КАБами
1 276 10

Засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи, - Ігнат

Новий рівень ударів РФ: КАБи атакують цивільні міста

Війська РФ дедалі частіше використовують керовані авіаційні бомби з дальністю понад 150 кілометрів по Україні.

Це підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному" ,інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупанти атакували ними Миколаїв, Лозову та Полтавщину, а напередодні вперше окупційні війська скинули три КАБи на Одеську область.

РФ перевіряє реакцію ЗСУ

За словами Ігната, Росія застосовує авіабомби з реактивним двигуном у різних областях України та перевіряє ефективність і реакцію Збройних Сил України.

Чи можна збити реактивні КАБи?

Він також зауважив, що ці типи КАБів, які росіяни випускають з бомбардувальників Су-24, нині не несуть особливої небезпеки. Засоби ППО можуть їх перехопити, оскільки за параметрами польоту вони схожі на крилату ракету. Він вказав, що фахівці встановлять тип авіабомб, які вчора атакували Одещину.

Окрім того, Ігнат додав, що Повітряні сили вчора перехопили дві авіабомби в цьому регіоні, а третя - впала на відкритій ділянці. Ігнат вказав, що Росія продовжує удосконалювати свої засоби повітряного ураження та збільшувати їхню дальність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшили на 15-20% кількість ударів КАБами на півдні, - Сили оборони

Що передувало?

  • Як повідомлялося, 25 жовтня росіяни атакували КАБами Кам’янське на Дніпропетровщині.
  • 17 жовтня російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами.
  • 18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто керовані авіаційні бомби. За інформацією фахівців, бомба пролетіла 130 км.
  • 20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.
  • 24 жовтня Росія вперше завдала ударів по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна - впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Одеська область (3589) Повітряні сили (3099) Ігнат Юрій (833) КАБ (455)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка краса, так само перехопили і сьогодні у Кам'янському?
показати весь коментар
25.10.2025 14:56 Відповісти
А чого ж тоді в Камянському не перехопили....балабол зелений
показати весь коментар
25.10.2025 14:56 Відповісти
Це в Call Of Duty 100% знищуються всі погані хлопці, а в кінці гри грає урочиста музика і сльоза котиться по обличчю. В житті все трохи інакше
показати весь коментар
25.10.2025 14:58 Відповісти
Звісно, що можуть. Є дія, є протидія. Так само можна вскрити будь-який замок. Питання лише в часі, інструменті і можливостях. Але ж жодне ППО не надасть результату в 100%. Пересічним від цієї заяви не легше
показати весь коментар
25.10.2025 14:57 Відповісти
Можуть не можуть - але все це залізяччя валиться на голови українців - на рашці їх потрібно знищувати - тільки яким хером?
показати весь коментар
25.10.2025 15:03 Відповісти
Літаки треба знищувати кацапські.
показати весь коментар
25.10.2025 16:24 Відповісти
Так де ХВламінги?! млять...
показати весь коментар
25.10.2025 15:22 Відповісти
А можуть потужні фламінгі які збірають по одній шт у день, або більше почати бомбити кацапстан ?
показати весь коментар
25.10.2025 15:29 Відповісти
Перехватить современной ракетой ППО наверняка можно, но эта ракета наверняка стоит в разы дороже относительно дешового КАБа. Надо сбивать носители тех КАБов, чтоб не совались до точки сброса
показати весь коментар
25.10.2025 16:13 Відповісти
 
 