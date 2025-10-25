Засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи, - Ігнат

Війська РФ дедалі частіше використовують керовані авіаційні бомби з дальністю понад 150 кілометрів по Україні.

Це підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному".

Зокрема, окупанти атакували ними Миколаїв, Лозову та Полтавщину, а напередодні вперше окупційні війська скинули три КАБи на Одеську область.

РФ перевіряє реакцію ЗСУ

За словами Ігната, Росія застосовує авіабомби з реактивним двигуном у різних областях України та перевіряє ефективність і реакцію Збройних Сил України.

Чи можна збити реактивні КАБи?

Він також зауважив, що ці типи КАБів, які росіяни випускають з бомбардувальників Су-24, нині не несуть особливої небезпеки. Засоби ППО можуть їх перехопити, оскільки за параметрами польоту вони схожі на крилату ракету. Він вказав, що фахівці встановлять тип авіабомб, які вчора атакували Одещину.

Окрім того, Ігнат додав, що Повітряні сили вчора перехопили дві авіабомби в цьому регіоні, а третя - впала на відкритій ділянці. Ігнат вказав, що Росія продовжує удосконалювати свої засоби повітряного ураження та збільшувати їхню дальність.

Що передувало?

Як повідомлялося, 25 жовтня росіяни атакували КАБами Кам’янське на Дніпропетровщині.

17 жовтня російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами.

18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто керовані авіаційні бомби. За інформацією фахівців, бомба пролетіла 130 км.

20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.

24 жовтня Росія вперше завдала ударів по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна - впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

