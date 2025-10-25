Росіяни атакували КАБами Кам’янське на Дніпропетровщині

Росія вдарила трьома реактивними КАБами по Кам'янському на Дніпропетровщині. Над містом здійнявся стовп диму.

О 12:51 військові повідомили про КАБ у напрямку Дніпровського району. Згодом Повітряні сили уточнили, що КАБи направляються у бік Кам'янського.

Потім місцеві мешканці повідомили про вибухи, що пролунали в межах Кам’янського, а також про задимлення після атаки.

За даними моніторингових телеграм-каналів, від зони пуску КАБи пролетіли майже 150 км.

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

У вересні глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська знову мають змогу бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

17 жовтня російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами.

18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто керовані авіаційні бомби. За інформацією фахівців, бомба пролетіла 130 км.

20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.

24 жовтня Росія вперше завдала ударів по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.