УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8611 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини Обстріли КАБами
1 576 9

Росіяни атакували КАБами Кам’янське на Дніпропетровщині

Новий рівень ударів РФ: КАБи атакують цивільні міста

Росія вдарила трьома реактивними КАБами по Кам'янському на Дніпропетровщині. Над містом здійнявся стовп диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

О 12:51 військові повідомили про КАБ у напрямку Дніпровського району. Згодом Повітряні сили уточнили, що КАБи направляються у бік Кам'янського.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Потім місцеві мешканці повідомили про вибухи, що пролунали в межах Кам’янського, а також про задимлення після атаки.

За даними моніторингових телеграм-каналів, від зони пуску КАБи пролетіли майже 150 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна спільно з НАТО випробовує інноваційні рішення для протидії КАБам, - Міноборони

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

У вересні глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська знову мають змогу бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

17 жовтня російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшили на 15-20% кількість ударів КАБами на півдні, - Сили оборони

18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто керовані авіаційні бомби. За інформацією фахівців, бомба пролетіла 130 км.

20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.

24 жовтня Росія вперше завдала ударів по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження.  Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

Автор: 

КАБ (455) Дніпропетровська область (4405) Криворізький район (231) Кам’янське (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А це навіть далі від лінії фронту, ніж Дніпро....(((((
показати весь коментар
25.10.2025 13:57 Відповісти
саме так, ми трохи далі... я з Кам'янського...
показати весь коментар
25.10.2025 15:47 Відповісти
А де ж рожеві Фламінго у відповідь?
показати весь коментар
25.10.2025 14:10 Відповісти
Якось незрозуміло. Якщо вони реактивні, то це вже не каби, а ракети. А якщо вони просто плануючі, то це не маневруюча, доволі повільна ціль, яку, як я розумію, можна збити навіть із пзрк. Тобто ппо взагалі нема.
показати весь коментар
25.10.2025 14:14 Відповісти
У нас є модернізована балаболістика. Увечері буде...атвєтка
показати весь коментар
25.10.2025 14:36 Відповісти
"Увечері буде...атвєтка" - на всіх каналах, за земарафон я взагалі мовчу!
показати весь коментар
25.10.2025 14:40 Відповісти
так потужно незламна гундоса атветка обовязково буде
показати весь коментар
25.10.2025 15:59 Відповісти
Попередньо, цілі запускали з району, розташованого приблизно за 150 км від міста.
показати весь коментар
25.10.2025 16:09 Відповісти
 
 