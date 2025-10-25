РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9063 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины Обстрелы КАБами
1 093 5

Россияне атаковали КАБами Каменское в Днепропетровской области

Новый уровень ударов РФ: КАБы атакуют гражданские города

Россия ударила 3 реактивными КАБами по Каменскому на Днепропетровщине. Над городом поднялся столб дыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные телеграмм-каналы.

В 12:51 военные сообщили о КАБ в направлении Днепровского района. Впоследствии Воздушные силы уточнили, что КАБы направляются в сторону Каменского.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Затем местные жители сообщили о взрывах, прозвучавших в пределах Каменского, а также о задымлении после атаки.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, от зоны пуска КАБы пролетели почти 150 км.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина совместно с НАТО испытывает инновационные решения для противодействия КАБам, - Минобороны

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (КАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

В сентябре глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска снова могут бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне увеличили на 15-20% количество ударов КАБами на юге, - Силы обороны

18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.

20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ из Харьковской области на Полтавщину.

24 октября Россия впервые нанесла удары по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий

Автор: 

КАБ (454) Днепропетровская область (4609) Криворожский район (211) Каменское (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А це навіть далі від лінії фронту, ніж Дніпро....(((((
показать весь комментарий
25.10.2025 13:57 Ответить
А де ж рожеві Фламінго у відповідь?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:10 Ответить
Якось незрозуміло. Якщо вони реактивні, то це вже не каби, а ракети. А якщо вони просто плануючі, то це не маневруюча, доволі повільна ціль, яку, як я розумію, можна збити навіть із пзрк. Тобто ппо взагалі нема.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:14 Ответить
У нас є модернізована балаболістика. Увечері буде...атвєтка
показать весь комментарий
25.10.2025 14:36 Ответить
"Увечері буде...атвєтка" - на всіх каналах, за земарафон я взагалі мовчу!
показать весь комментарий
25.10.2025 14:40 Ответить
 
 