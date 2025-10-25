Россияне атаковали КАБами Каменское в Днепропетровской области

Россия ударила 3 реактивными КАБами по Каменскому на Днепропетровщине. Над городом поднялся столб дыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные телеграмм-каналы.

В 12:51 военные сообщили о КАБ в направлении Днепровского района. Впоследствии Воздушные силы уточнили, что КАБы направляются в сторону Каменского.

Затем местные жители сообщили о взрывах, прозвучавших в пределах Каменского, а также о задымлении после атаки.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, от зоны пуска КАБы пролетели почти 150 км.

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (КАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

В сентябре глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска снова могут бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.

18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.

20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ из Харьковской области на Полтавщину.

24 октября Россия впервые нанесла удары по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий