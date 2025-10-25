Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы, - Игнат

Войска РФ все чаще используют управляемые авиационные бомбы с дальностью более 150 километров по Украине.

Это подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, оккупанты атаковали ими Николаев, Лозовую и Полтавскую область, а накануне впервые оккупационные войска сбросили три КАБа на Одесскую область.

РФ проверяет реакцию ВСУ

По словам Игната, Россия применяет авиабомбы с реактивным двигателем в разных областях Украины и проверяет эффективность и реакцию Вооруженных Сил Украины.

Можно ли сбить реактивные КАБы?

Он также отметил, что эти типы КАБов, которые россияне выпускают из бомбардировщиков Су-24, сейчас не несут особой опасности. Средства ПВО могут их перехватить, поскольку по параметрам полета они похожи на крылатую ракету. Он указал, что специалисты установят тип авиабомб, которые вчера атаковали Одесскую область.

Кроме того, Игнат добавил, что Воздушные силы вчера перехватили две авиабомбы в этом регионе, а третья - упала на открытом участке. Игнат отметил, что Россия продолжает совершенствовать свои средства воздушного поражения и увеличивать их дальность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне увеличили на 15-20% количество ударов КАБами на юге, - Силы обороны

Что предшествовало?

Как сообщалось, 25 октября россияне атаковали КАБами Каменское в Днепропетровской области.

17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.

18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.

20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ из Харьковской области на Полтавщину.

24 октября Россия впервые нанесла удары по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий.

Больше читайте в нашем Telegram-канале