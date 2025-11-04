Германия в 2026 году планирует увеличить помощь Украине на 3 млрд евро, - Handelsblatt
Правительство Германии планирует значительно увеличить финансовую помощь Украине.
Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Так, глава Минфина Клингбайль и министр обороны Писториус предлагают выделить дополнительные 3 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году.
По данным издания, деньги пойдут на артиллерию, БПЛА, бронетехнику, а также на замену двух систем Patriot.
Ранее в бюджете на 2026 год для Украины выделили 8,5 млрд евро.
Бюджет на 2026 год будет окончательно утвержден на следующей неделе в Бундестаге.
Помощь от Германии
Ранее сообщалось, что Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".
Также до конца года ФРГ передаст Украине две системы Patriot.
