Новини Допомога Україні від Німеччини
287 5

Німеччина у 2026 році планує збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро, - Handelsblatt

Німеччина збільшить допомогу Україні у 2026 році

Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні.

Про це пише видання Handelsblatt із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Так, глава Мінфіну Клінгбайль та міністр оборони Пісторіус пропонують виділити додаткові 3 млрд євро на підтримку України у 2026 році.

За даними видання, гроші підуть на артилерію, БпЛА, бронетехніку, а також на заміну двох систем Patriot.

Також читайте: Зеленський: Будемо боротися, щоб ЄС ухвалив позитивне рішення щодо заморожених активів РФ до кінця року

Раніше у бюджеті на 2026 року для України виділили 8,5 млрд євро.

Бюджет на 2026 рік буде остаточно затверджено наступного тижня у Бундестазі.

Читайте: Генсек ХДС Німеччини Ліннеманн: "Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас"

Допомога від Німеччини

Раніше повідомлялось, що Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".

Також до кінця року ФРН передасть Україні дві системи Patriot.

Читайте також: Німеччина найближчими днями передасть Україні 2 обіцяні ЗРК Patriot, - German Aid to Ukraine

Ще б агента штазі-кгб меркель-ріббентроп в тюрячку посадили
04.11.2025 15:22 Відповісти
А звільнити українського яхтсмена, якого звинувачують у підриві у трьох(!!!) Північних потоків і катують у в'язниці в Німетчині - нє?
04.11.2025 15:24 Відповісти
Аби самим не воювати
04.11.2025 16:16 Відповісти
Вони за клоунів не голосували.
04.11.2025 16:54 Відповісти
Danke Deutschland
04.11.2025 16:53 Відповісти
 
 