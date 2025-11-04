Німеччина у 2026 році планує збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро, - Handelsblatt

Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні.

Так, глава Мінфіну Клінгбайль та міністр оборони Пісторіус пропонують виділити додаткові 3 млрд євро на підтримку України у 2026 році.

За даними видання, гроші підуть на артилерію, БпЛА, бронетехніку, а також на заміну двох систем Patriot.

Раніше у бюджеті на 2026 року для України виділили 8,5 млрд євро.

Бюджет на 2026 рік буде остаточно затверджено наступного тижня у Бундестазі.

Допомога від Німеччини

Раніше повідомлялось, що Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".

Також до кінця року ФРН передасть Україні дві системи Patriot.

