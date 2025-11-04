Німеччина у 2026 році планує збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро, - Handelsblatt
Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні.
Про це пише видання Handelsblatt із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Так, глава Мінфіну Клінгбайль та міністр оборони Пісторіус пропонують виділити додаткові 3 млрд євро на підтримку України у 2026 році.
За даними видання, гроші підуть на артилерію, БпЛА, бронетехніку, а також на заміну двох систем Patriot.
Раніше у бюджеті на 2026 року для України виділили 8,5 млрд євро.
Бюджет на 2026 рік буде остаточно затверджено наступного тижня у Бундестазі.
Допомога від Німеччини
Раніше повідомлялось, що Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".
Також до кінця року ФРН передасть Україні дві системи Patriot.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Artcore
показати весь коментар04.11.2025 15:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Иван Сулима
показати весь коментар04.11.2025 15:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Djohn Vendetta
показати весь коментар04.11.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар04.11.2025 16:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар04.11.2025 16:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль