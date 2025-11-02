Украина теперь имеет больше Patriot, спасибо Германии, - Зеленский. ВИДЕО
Украина теперь имеет больше систем противовоздушной обороны Patriot. Их нашему государству передала Германия.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Германия выполнила договоренности по ПВО
"Сегодня уже можно сказать, что есть хороший результат для нашей ПВО – Украина теперь имеет больше "патриотов". Я хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всем, кто помогает: наши договоренности – они выполнены. Есть еще "петриоты" в Украине, включаем в работу", – сказал глава государства.
В то же время он отметил, что для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры и города.
"Мы будем и дальше работать, чтобы получить это. И причем не только на политическом уровне с государствами и лидерами, но и с производителями всех необходимых систем ПВО, ракет к ним. На следующей неделе будут встречи по этому поводу, мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО", - сказал президент.
Необходимость уничтожения военной авиации РФ
Зеленский отметил, что Украина вынуждена ежедневно защищаться от российской баллистики.
"Почти ежедневно мы защищаемся от российской баллистики, нужно уничтожать и в дальнейшем российскую военную авиацию, и все это требует многокомпонентной системы ПВО. А это и наша военная авиация, и есть решение по этому по поводу "гриппенов", и по французским самолетам, мы работаем по F-16. Также системы ПВО и ракеты к ним, развитие мобильных огневых групп и, конечно, приоритет сейчас – дроны-перехватчики", – сказал глава государства.
По словам президента, количество перехватчиков на этот год будет таким, как определено государственной задачей. Он также подчеркнул важность быстрого и качественного увеличения количества обученных операторов дронов.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
POLITICO разорвало миф о Зеленском! Европа больше не верит Банковой! Вот почему! / РЕЙТЕРОВИЧ
не німеччина стікає кров'ю і втрачає території
Бо Зе про себе дазнається правду
- "розпилюють" рожеві фламінго на золоті унітази,
- будують маєтки, як у Януковича,
- віджимають бізнес,
- ментам та СБУ віддали на годування весь піпл та бізнес,
- рятують від правосудля брудних друзів,
- фабрикують справи проти не друзів.
Все, як при Янику було.
При янеку, що-що,а не було сірого кардинала,який би стояв поверх нього.
Ось,дали ф16,а вже і забули,як нахвалювали їх надання для населення.
Дадуть атомну,а хто керуватиме її наявністю: зе,а чи козирь?