715 27

Украина теперь имеет больше Patriot, спасибо Германии, - Зеленский. ВИДЕО

Украина теперь имеет больше систем противовоздушной обороны Patriot. Их нашему государству передала Германия.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Германия выполнила договоренности по ПВО

"Сегодня уже можно сказать, что есть хороший результат для нашей ПВО – Украина теперь имеет больше "патриотов". Я хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всем, кто помогает: наши договоренности – они выполнены. Есть еще "петриоты" в Украине, включаем в работу", – сказал глава государства.

В то же время он отметил, что для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры и города.

"Мы будем и дальше работать, чтобы получить это. И причем не только на политическом уровне с государствами и лидерами, но и с производителями всех необходимых систем ПВО, ракет к ним. На следующей неделе будут встречи по этому поводу, мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО", - сказал президент.

Необходимость уничтожения военной авиации РФ

Зеленский отметил, что Украина вынуждена ежедневно защищаться от российской баллистики.

"Почти ежедневно мы защищаемся от российской баллистики, нужно уничтожать и в дальнейшем российскую военную авиацию, и все это требует многокомпонентной системы ПВО. А это и наша военная авиация, и есть решение по этому по поводу "гриппенов", и по французским самолетам, мы работаем по F-16. Также системы ПВО и ракеты к ним, развитие мобильных огневых групп и, конечно, приоритет сейчас – дроны-перехватчики", – сказал глава государства.

По словам президента, количество перехватчиков на этот год будет таким, как определено государственной задачей. Он также подчеркнул важность быстрого и качественного увеличения количества обученных операторов дронов.

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.

Топ комментарии
+7
В ДИНАСТІЮ скільки вклали - треба туди в Козин Patriot...Зберегти як музей. Бо Україна поїде в той музей РИГОМАРОДЕРСТВА після війни, як в Межигір"я їздили...
02.11.2025 20:37 Ответить
+5
02.11.2025 20:47 Ответить
+3
буратінка, давай краще про шашлики на "майскіє празнікі", про каву на набережній Ялти.
02.11.2025 20:44 Ответить
В ДИНАСТІЮ скільки вклали - треба туди в Козин Patriot...Зберегти як музей. Бо Україна поїде в той музей РИГОМАРОДЕРСТВА після війни, як в Межигір"я їздили...
02.11.2025 20:37 Ответить
вибачаюсь очепятка - не ВКЛАЛИ а ВКРАЛИ
02.11.2025 21:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a2FLVVFWeP0&t=3s

POLITICO разорвало миф о Зеленском! Европа больше не верит Банковой! Вот почему! / РЕЙТЕРОВИЧ
02.11.2025 20:38 Ответить
і що з того ?
не німеччина стікає кров'ю і втрачає території
02.11.2025 20:40 Ответить
Гарна новина , дякуємо Німеччині
02.11.2025 20:42 Ответить
буратінка, давай краще про шашлики на "майскіє празнікі", про каву на набережній Ялти.
02.11.2025 20:44 Ответить
знову Найвеличнішого поперло
02.11.2025 20:46 Ответить
Ну так вечір..граф Дякула виповз зі склепу..
02.11.2025 20:52 Ответить
А що взагалі Україна здатна виробляти за ппо не розраховуючи на партнерів які можуть рано чи пізно лавочку прикрити? Грім 2 можуть виробляти, наприклад, Зеля?
02.11.2025 20:46 Ответить
https://ibb.co/22D9LX7
02.11.2025 20:47 Ответить
02.11.2025 20:47 Ответить
ФРГ большое спасибо. Украина должна иметь меньше Зеленского. Но есть нюансы).
02.11.2025 20:49 Ответить
чому офіс президента відключив коментарі под відео ?

Бо Зе про себе дазнається правду
02.11.2025 20:50 Ответить
Зараз він Президент України - яку ще правду тобі потрібно ?
02.11.2025 20:52 Ответить
Правда в тому, що воно сидить у кріслі Президента України.
02.11.2025 21:11 Ответить
Що там з корупцією, чмирьок?
02.11.2025 20:53 Ответить
З корупцією у ЗЄ все добре:
- "розпилюють" рожеві фламінго на золоті унітази,
- будують маєтки, як у Януковича,
- віджимають бізнес,
- ментам та СБУ віддали на годування весь піпл та бізнес,
- рятують від правосудля брудних друзів,
- фабрикують справи проти не друзів.

Все, як при Янику було.
02.11.2025 21:01 Ответить
Не все.
При янеку, що-що,а не було сірого кардинала,який би стояв поверх нього.
02.11.2025 21:20 Ответить
Бо у Яника це робив синочок Саша, а ЗЄ ******* ще не виросли.
02.11.2025 21:21 Ответить
Синочок далеко не рівня козирю,як на неперший погляд.
02.11.2025 21:28 Ответить
Ти ще, Zелена козлина кончена, разпотякай скільки їх та де будуть стояти через добу.
02.11.2025 20:55 Ответить
Вчора хвалились, що два.
02.11.2025 21:05 Ответить
Всюди головне результат.
Ось,дали ф16,а вже і забули,як нахвалювали їх надання для населення.
Дадуть атомну,а хто керуватиме її наявністю: зе,а чи козирь?
02.11.2025 21:15 Ответить
Я не здивуюсь, якщо Сирській їх відправить в чисте поле кудись під розвід.дрони...
02.11.2025 21:10 Ответить
Головне щоб гідрант знову їх бездарно не просрав.
02.11.2025 20:56 Ответить
Мати-одне. Дерьмак не спить,на відміну від лідора.
02.11.2025 21:03 Ответить
 
 