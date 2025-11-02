Україна тепер має більше Patriot, дякую Німеччині, - Зеленський. ВIДЕО
Україна має тепер більше систем протиповітряної оборони Patriot. Їх нашій державі передала Німеччина.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Німеччина виконала домовленості по ППО
"Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше "петріотів". Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще "петріоти" в Україні, включаємо в роботу", - сказав глава держави.
Водночас він зазначив, що для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури та міста.
"Ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - сказав президент.
Необхідність знищення військової авіації РФ
Зеленський зазначив, що Україна вимушена щодня захищатися від російської балістики.
"Майже щодня ми захищаємося від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи ППО. А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі", - сказав очільник держави.
За словами президента, кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Він також наголосив на важливості швидкого та якісного збільшення кількості навчених операторів дронів.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.
не німеччина стікає кров'ю і втрачає території
Бо Зе про себе дазнається правду
- "розпилюють" рожеві фламінго на золоті унітази,
- будують маєтки, як у Януковича,
- віджимають бізнес,
- ментам та СБУ віддали на годування весь піпл та бізнес,
- рятують від правосудля брудних друзів,
- фабрикують справи проти не друзів.
Все, як при Янику було.
При янеку, що-що,а не було сірого кардинала,який би стояв поверх нього.
Ось,дали ф16,а вже і забули,як нахвалювали їх надання для населення.
Дадуть атомну,а хто керуватиме її наявністю: зе,а чи козирь?