Україна тепер має більше Patriot, дякую Німеччині, - Зеленський. ВIДЕО

Україна має тепер більше систем протиповітряної оборони Patriot. Їх нашій державі передала Німеччина.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Німеччина виконала домовленості по ППО

"Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше "петріотів". Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще "петріоти" в Україні, включаємо в роботу", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури та міста.

"Ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - сказав президент.

Необхідність знищення військової авіації РФ

Зеленський зазначив, що Україна вимушена щодня захищатися від російської балістики.

"Майже щодня ми захищаємося від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи ППО. А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі", - сказав очільник держави.

За словами президента, кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Він також наголосив на важливості швидкого та якісного збільшення кількості навчених операторів дронів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

