Україна тепер має більше Patriot, дякую Німеччині, - Зеленський. ВIДЕО

Україна має тепер більше систем протиповітряної оборони Patriot. Їх нашій державі передала Німеччина.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Німеччина виконала домовленості по ППО

"Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше "петріотів". Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще "петріоти" в Україні, включаємо в роботу", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури та міста.

"Ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - сказав президент.

Необхідність знищення військової авіації РФ

Зеленський зазначив, що Україна вимушена щодня захищатися від російської балістики. 

"Майже щодня ми захищаємося від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи ППО. А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі", - сказав очільник держави.

За словами президента, кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Він також наголосив на важливості швидкого та якісного збільшення кількості навчених операторів дронів.

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

В ДИНАСТІЮ скільки вклали - треба туди в Козин Patriot...Зберегти як музей. Бо Україна поїде в той музей РИГОМАРОДЕРСТВА після війни, як в Межигір"я їздили...
02.11.2025 20:37 Відповісти
02.11.2025 20:47 Відповісти
буратінка, давай краще про шашлики на "майскіє празнікі", про каву на набережній Ялти.
02.11.2025 20:44 Відповісти
В ДИНАСТІЮ скільки вклали - треба туди в Козин Patriot...Зберегти як музей. Бо Україна поїде в той музей РИГОМАРОДЕРСТВА після війни, як в Межигір"я їздили...
02.11.2025 20:37 Відповісти
вибачаюсь очепятка - не ВКЛАЛИ а ВКРАЛИ
02.11.2025 21:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a2FLVVFWeP0&t=3s

POLITICO разорвало миф о Зеленском! Европа больше не верит Банковой! Вот почему! / РЕЙТЕРОВИЧ
02.11.2025 20:38 Відповісти
і що з того ?
не німеччина стікає кров'ю і втрачає території
02.11.2025 20:40 Відповісти
Гарна новина , дякуємо Німеччині
02.11.2025 20:42 Відповісти
буратінка, давай краще про шашлики на "майскіє празнікі", про каву на набережній Ялти.
02.11.2025 20:44 Відповісти
знову Найвеличнішого поперло
02.11.2025 20:46 Відповісти
Ну так вечір..граф Дякула виповз зі склепу..
02.11.2025 20:52 Відповісти
А що взагалі Україна здатна виробляти за ппо не розраховуючи на партнерів які можуть рано чи пізно лавочку прикрити? Грім 2 можуть виробляти, наприклад, Зеля?
02.11.2025 20:46 Відповісти
https://ibb.co/22D9LX7
02.11.2025 20:47 Відповісти
02.11.2025 20:47 Відповісти
ФРГ большое спасибо. Украина должна иметь меньше Зеленского. Но есть нюансы).
02.11.2025 20:49 Відповісти
чому офіс президента відключив коментарі под відео ?

Бо Зе про себе дазнається правду
02.11.2025 20:50 Відповісти
Зараз він Президент України - яку ще правду тобі потрібно ?
02.11.2025 20:52 Відповісти
Правда в тому, що воно сидить у кріслі Президента України.
02.11.2025 21:11 Відповісти
Що там з корупцією, чмирьок?
02.11.2025 20:53 Відповісти
З корупцією у ЗЄ все добре:
- "розпилюють" рожеві фламінго на золоті унітази,
- будують маєтки, як у Януковича,
- віджимають бізнес,
- ментам та СБУ віддали на годування весь піпл та бізнес,
- рятують від правосудля брудних друзів,
- фабрикують справи проти не друзів.

Все, як при Янику було.
02.11.2025 21:01 Відповісти
Не все.
При янеку, що-що,а не було сірого кардинала,який би стояв поверх нього.
02.11.2025 21:20 Відповісти
Бо у Яника це робив синочок Саша, а ЗЄ ******* ще не виросли.
02.11.2025 21:21 Відповісти
Синочок далеко не рівня козирю,як на неперший погляд.
02.11.2025 21:28 Відповісти
Ти ще, Zелена козлина кончена, разпотякай скільки їх та де будуть стояти через добу.
02.11.2025 20:55 Відповісти
Вчора хвалились, що два.
02.11.2025 21:05 Відповісти
Всюди головне результат.
Ось,дали ф16,а вже і забули,як нахвалювали їх надання для населення.
Дадуть атомну,а хто керуватиме її наявністю: зе,а чи козирь?
02.11.2025 21:15 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо Сирській їх відправить в чисте поле кудись під розвід.дрони...
02.11.2025 21:10 Відповісти
Головне щоб гідрант знову їх бездарно не просрав.
02.11.2025 20:56 Відповісти
Мати-одне. Дерьмак не спить,на відміну від лідора.
02.11.2025 21:03 Відповісти
 
 