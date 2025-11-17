Литва передала Україні нове обладнання для відновлення електромереж

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid передав Україні черговий пакет підтримки, який посилить стабільність електропостачання та допоможе відновити пошкоджену інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Цього разу Україна отримала понад 7 тисяч скляних ізоляторів, що використовуються на лініях електропередачі та підстанціях. Це обладнання більше не застосовується у литовській енергосистемі, але перебуває у відмінному технічному стані.

"Модернізуючи литовську мережу електропередачі, ми маємо можливість передати нашим колегам в Україні частину обладнання та матеріалів, які все ще знаходяться у відмінному робочому стані, але більше не використовуються в нашій інфраструктурі. Ми зібрали це обладнання з різних куточків Литви, і воно успішно доставлено в Україну. Ми впевнені, що це обладнання допоможе швидше відновити роботу ліній електропередачі та підстанцій української енергосистеми", – цитується в повідомленні глава Litgrid Рокас Масюліс.

Як зазначає Litgrid, передані Україні ізолятори необхідні для забезпечення роботи, безпеки та надійності електромережі. Крім цієї підтримки, Litgrid вже передав Україні шість пакетів підтримки, що складаються з чотирьох автотрансформаторів напруги та іншого важливого обладнання для мережі електропередачі.

Удари по енергетиці

Російські загарбники запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.

За останній тиждень росіяни лише посилили атаки на енергетичні об'єкти України:

в ніч на 11 листопада атаковано енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей;

внаслідок ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах в ніч на 14 листопада знеструмлено значну кількість споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині;

15 листопада ворог атакував важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.

16 листопада ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція.

у ніч на 17 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

