Литва передала Украине новое оборудование для восстановления электросетей

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid передал Украине очередной пакет поддержки, который усилит стабильность электроснабжения и поможет восстановить поврежденную инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

На этот раз Украина получила более 7 тысяч стеклянных изоляторов, используемых на линиях электропередачи и подстанциях. Это оборудование больше не применяется в литовской энергосистеме, но находится в отличном техническом состоянии.

"Модернизируя литовскую сеть электропередачи, мы имеем возможность передать нашим коллегам в Украине часть оборудования и материалов, которые все еще находятся в отличном рабочем состоянии, но больше не используются в нашей инфраструктуре. Мы собрали это оборудование из разных уголков Литвы, и оно успешно доставлено в Украину. Мы уверены, что это оборудование поможет быстрее восстановить работу линий электропередачи и подстанций украинской энергосистемы", – цитируется в сообщении глава Litgrid Рокас Масюлис.

Как отмечает Litgrid, переданные Украине изоляторы необходимы для обеспечения работы, безопасности и надежности электросети. Кроме этой поддержки, Litgrid уже передал Украине шесть пакетов поддержки, состоящих из четырех автотрансформаторов напряжения и другого важного оборудования для сети электропередачи.

Удары по энергетике

Российские захватчики запустили более 150 ракет и более 2000 дронов по украинской энергосистеме за октябрь и начало ноября.

За последнюю неделю россияне только усилили атаки на энергетические объекты Украины:

в ночь на 11 ноября атакована энергетическая инфраструктура Харьковской, Одесской и Донецкой областей;

в результате ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам в ночь на 14 ноября обесточено значительное количество потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях;

15 ноября враг атаковал важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области.

16 ноября ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция.

В ночь на 17 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

