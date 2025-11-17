РУС
384 2

Литва передала Украине новое оборудование для восстановления электросетей

Компания Litgrid передала Украине большую партию стеклянных изоляторов для поврежденной инфраструктуры

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid передал Украине очередной пакет поддержки, который усилит стабильность электроснабжения и поможет восстановить поврежденную инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На этот раз Украина получила более 7 тысяч стеклянных изоляторов, используемых на линиях электропередачи и подстанциях. Это оборудование больше не применяется в литовской энергосистеме, но находится в отличном техническом состоянии.

"Модернизируя литовскую сеть электропередачи, мы имеем возможность передать нашим коллегам в Украине часть оборудования и материалов, которые все еще находятся в отличном рабочем состоянии, но больше не используются в нашей инфраструктуре. Мы собрали это оборудование из разных уголков Литвы, и оно успешно доставлено в Украину. Мы уверены, что это оборудование поможет быстрее восстановить работу линий электропередачи и подстанций украинской энергосистемы", – цитируется в сообщении глава Litgrid Рокас Масюлис.

Как отмечает Litgrid, переданные Украине изоляторы необходимы для обеспечения работы, безопасности и надежности электросети. Кроме этой поддержки, Litgrid уже передал Украине шесть пакетов поддержки, состоящих из четырех автотрансформаторов напряжения и другого важного оборудования для сети электропередачи.

Удары по энергетике

Российские захватчики запустили более 150 ракет и более 2000 дронов по украинской энергосистеме за октябрь и начало ноября.

За последнюю неделю россияне только усилили атаки на энергетические объекты Украины:

  • в ночь на 11 ноября атакована энергетическая инфраструктура Харьковской, Одесской и Донецкой областей;
  • в результате ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам в ночь на 14 ноября обесточено значительное количество потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях;
  • 15 ноября враг атаковал важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области.
  • 16 ноября ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция.
  • В ночь на 17 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Дякую!
показать весь комментарий
17.11.2025 12:53 Ответить
Попри зашквари влади, Литва підтримує українців.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:56 Ответить
 
 