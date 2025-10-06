Зеленский обсудил с новым премьером Литвы Ругинене оборонное сотрудничество и усиление ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая недавно вступила в эту должность и осуществила свой первый зарубежный визит именно в нашу страну.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с премьером Литвы они обсудили дальнейшую оборонную помощь, совместное производство оружия и инвестиции в украинский ОПК. Отдельной темой стала энергетика.
"Впереди зима, и Россия только наращивает воздушный террор, удары против наших городов. Поэтому усиление нашей противовоздушной обороны является приоритетным вопросом. Обсудили и участие Литвы в восстановлении Украины и помощь в строительстве укрытий в школах и детских садах", - рассказал он.
Зеленский также назвал важной готовность Литвы сделать вклад в инициативу PURL и присоединиться к программе SAFE.
"И благодарны за комплексную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, солидерство в коалиции по разминированию, активное участие в коалициях дронов, ПВО, РЭБ, артиллерийской и IТ - все это значительно усиливает наш народ в защите", - добавил Зеленский.
