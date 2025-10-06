Премьер-министр Литвы Ругинене совершила первый визит в Киев. ФОТО
Новая глава правительства Литвы Инга Ругинене осуществила свой первый зарубежный визит на посту премьера - в Украину.
Об этом она сообщила в своем X, передает Цензор.НЕТ.
"Нет места, которое было бы лучшим для моего первого визита, чем свободная несокрушимая Украина", - написала премьер. Она также отметила, что вместе с премьером Украины Юлией Свириденко почтила память погибших защитников.
Другие детали визита пока не обнародованы.
