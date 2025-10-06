УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11661 відвідувач онлайн
Новини Фото Прем’єрка Литви Ругінене прибула до Києва
1 043 0

Прем’єрка Литви Ругінене здійснила перший візит до Києва. ФОТО

прем’єрка Литви Інга Ругінене прибула до Києва
Фото: Inga Ruginienė

Нова очільниця уряду Литви Інга Ругінене здійснила свій перший закордонний візит на посаді прем’єрки - до України.

Про це вона повідомила у своєму X, передає Цензор.НЕТ.

прем’єрка Литви Інга Ругінене прибула до Києва
Фото: Inga Ruginienė
прем’єрка Литви Інга Ругінене прибула до Києва
Фото: Inga Ruginienė

"Немає місця, яке було б кращим для мого першого візиту, аніж вільна незламна Україна", - написала прем’єрка. Вона також зазначила, що разом із прем’єркою України Юлією Свириденко вшанувала пам’ять загиблих захисників.

Інші деталі візиту наразі не оприлюднені.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

візит (1674) Київ (20239) Литва (2572)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 