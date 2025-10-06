Прем’єрка Литви Ругінене здійснила перший візит до Києва. ФОТО

Нова очільниця уряду Литви Інга Ругінене здійснила свій перший закордонний візит на посаді прем’єрки - до України.

Про це вона повідомила у своєму X, передає Цензор.НЕТ.

"Немає місця, яке було б кращим для мого першого візиту, аніж вільна незламна Україна", - написала прем’єрка. Вона також зазначила, що разом із прем’єркою України Юлією Свириденко вшанувала пам’ять загиблих захисників.

Інші деталі візиту наразі не оприлюднені.

