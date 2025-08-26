Новую правительственную коалицию сформировали в Литве: поддержка Украины продолжится

В Литве сформировали новую коалицию после отставки предыдущего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Новое правящее большинство в Сейме будет насчитывать 82 депутата.

Соглашение о коалиции подписали депутаты Социал-демократической партии (LSDP), партии "Заря Нямунаса" (Nemuno aušra) и фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей (LVŽS-KŠS).

Согласно коалиционному соглашению, премьер-министром будет назначена социал-демократка Инга Ругиниене, кандидатуру которой Сейм будет рассматривать 26 августа.

Спикером Сейма станет представитель Социал-демократической партии Литвы (LSDP) Юозас Олекас.

В преамбуле соглашения коалиция обязуется "качественно и оперативно выполнять необходимые задачи, обеспечивая потребности безопасности Литвы и твердую поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии и на пути интеграции в Европейский Союз и НАТО".

В приложении к соглашению стороны определили распределение ответственности между партиями.

Так, социал-демократическая партия будет отвечать за 9 министерств: финансов, национальной обороны, культуры, социальной защиты и труда, транспорта, здравоохранения, образования, науки и спорта, иностранных дел и внутренних дел.

"Заря Нямунаса" делегирует министров в министерства окружающей среды, энергетики и сельского хозяйства.

А фракция Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей - в Минэкономики и инноваций и юстиции.

