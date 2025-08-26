УКР
Нову урядову коаліцію сформували у Литві: підтримка України продовжиться

Нова урядова коаліція у Литві Що зміниться для України

У Литві сформували нову коаліцію після відставки попереднього прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

Нова правляча більшість у Сеймі налічуватиме 82 депутати.

Угоду про коаліцію підписали депутати Соціал-демократичної партії (LSDP), партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra) та фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).

Згідно з коаліційною угодою, прем’єр-міністеркою буде призначена соціал-демократка Інга Ругінієне, кандидатуру якої Сейм розглядатиме 26 серпня.

Спікером Сейму стане представник Соціал-демократичної партії Литви (LSDP) Юозас Олекас.

У преамбулі угоди коаліція зобов’язується "якісно та оперативно виконувати необхідні завдання, забезпечуючи потреби безпеки Литви та тверду підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії та на шляху інтеграції до Європейського Союзу та НАТО". 

У додатку до угоди сторони визначили розподіл відповідальності між партіями.

Так, соціал-демократична партія відповідатиме за 9 міністерств: фінансів, національної оборони, культури, соціального захисту та праці, транспорту, охорони здоров’я, освіти, науки і спорту, закордонних справ та внутрішніх справ.

"Зоря Нямунаса" делегує міністрів до міністерств довкілля, енергетики та сільського господарства.

А фракція Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин - до Мінекономіки та інновацій і юстиції.

коаліція (410) Литва (2521)
А що так можна?
А ми думали, що у таких випадках парламент нах розгагяють, як ЗЄ зробив у 2019-му.

Нащо формувати нову коаліцію, якщо можна зробити парламент маріонеткою президента?
26.08.2025 09:39 Відповісти
Всюди працюють агенти ФСБ . І в України тєж
26.08.2025 10:40 Відповісти
 
 