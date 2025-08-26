Нову урядову коаліцію сформували у Литві: підтримка України продовжиться
У Литві сформували нову коаліцію після відставки попереднього прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.
Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.
Нова правляча більшість у Сеймі налічуватиме 82 депутати.
Угоду про коаліцію підписали депутати Соціал-демократичної партії (LSDP), партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra) та фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).
Згідно з коаліційною угодою, прем’єр-міністеркою буде призначена соціал-демократка Інга Ругінієне, кандидатуру якої Сейм розглядатиме 26 серпня.
Спікером Сейму стане представник Соціал-демократичної партії Литви (LSDP) Юозас Олекас.
У преамбулі угоди коаліція зобов’язується "якісно та оперативно виконувати необхідні завдання, забезпечуючи потреби безпеки Литви та тверду підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії та на шляху інтеграції до Європейського Союзу та НАТО".
У додатку до угоди сторони визначили розподіл відповідальності між партіями.
Так, соціал-демократична партія відповідатиме за 9 міністерств: фінансів, національної оборони, культури, соціального захисту та праці, транспорту, охорони здоров’я, освіти, науки і спорту, закордонних справ та внутрішніх справ.
"Зоря Нямунаса" делегує міністрів до міністерств довкілля, енергетики та сільського господарства.
А фракція Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин - до Мінекономіки та інновацій і юстиції.
