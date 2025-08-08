УКР
Новини ППО України
Литва закликає Україну поділитися досвідом посилення ППО, - Будріс

Кястутіс Будріс про миротворців в Україні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Україну поділитися своїми знаннями щодо посилення протиповітряної оборони та протидронових спроможностей.

Про це він заявив під час дистанційної зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Молдови, Румунії та України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Будріс наголосив, що зміцнення ППО та протидронових можливостей є викликом, який потребує скоординованих регіональних дій. "Ми можемо перейняти досвід України та її останні знання в цій галузі", - сказав він.

За словами міністра, захист повітряного простору є нагальним завданням для всіх країн НАТО у східній частині Альянсу та їхніх сусідів. Він підкреслив, що наслідки війни Росії проти України виходять за межі кордонів і становлять загрозу безпеці громадян та критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ випустила по Україні 108 шахедів, зокрема реактивних. ППО знешкодила 82 цілі. ІНФОГРАФІКА

Литва (2509) ППО (3458)


Ви там поакуратніше, бо разом з досвідом посилення ППО йде докупи досвід відкатів, продажу тилових посад і так далі.
08.08.2025 15:31 Відповісти
Для друззів і союзників - без проблем. Напраляйте своїх фахівців. Заклики є зайвими.
08.08.2025 15:32 Відповісти
Неодмінно треба поділитись.
08.08.2025 16:04 Відповісти
 
 