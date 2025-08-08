Литва закликає Україну поділитися досвідом посилення ППО, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Україну поділитися своїми знаннями щодо посилення протиповітряної оборони та протидронових спроможностей.

Про це він заявив під час дистанційної зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Молдови, Румунії та України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Будріс наголосив, що зміцнення ППО та протидронових можливостей є викликом, який потребує скоординованих регіональних дій. "Ми можемо перейняти досвід України та її останні знання в цій галузі", - сказав він.

За словами міністра, захист повітряного простору є нагальним завданням для всіх країн НАТО у східній частині Альянсу та їхніх сусідів. Він підкреслив, що наслідки війни Росії проти України виходять за межі кордонів і становлять загрозу безпеці громадян та критичної інфраструктури.

