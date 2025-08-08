РФ випустила по Україні 108 шахедів, зокрема реактивних. ППО знешкодила 82 цілі. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти випустили по Україні 108 безпілотників різних типів, зокрема реактивні "шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

