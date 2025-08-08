УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
803 0

РФ випустила по Україні 108 шахедів, зокрема реактивних. ППО знешкодила 82 цілі. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 8 серпня 2025 року Скільки цілей збито

Російські окупанти випустили по Україні 108 безпілотників різних типів, зокрема реактивні "шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Читайте: Під ударами РФ перебували три райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю та магазини

Атака шахедів 8 серпня 2025 року Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (30253) ППО (3458) Повітряні сили (2925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 