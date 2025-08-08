РФ выпустила по Украине 108 "шахедов", в том числе - реактивных. ПВО обезвредила 82 цели. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты выпустили по Украине 108 беспилотников различных типов, в том числе - реактивные "шахеды".
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, Противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушные цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 26 БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
