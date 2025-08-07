РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
306 0

Под ударами РФ оказались три района Днепропетровской области: ранен мужчина, повреждены многоэтажка, административное здание и магазины

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 7 августа вражеским ударам подверглись Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Попадания были в Никополе, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

В результате атак побиты два магазина, многоэтажка, 10 солнечных панелей, надворная постройка, гараж, парник и микроавтобус.

Также читайте: День траура объявлен в Никополе 7 августа в день траура

От ударов беспилотниками страдала и Синельниковщина. В Межевской громаде пострадал 44-летний мужчина. Изуродованные авто. В самом Синельниково - повреждено админздание. И там, и там возникли пожары, которые уже погасили.

В Криворожском районе агрессор попал БпЛА по Грушевской громаде. Зацепило инфраструктуру.

Читайте: Россияне ударили артиллерией по Никополю, погибли три человека (обновлено)

обстрел (28929) Никополь (1136) Днепропетровская область (4323) Криворожский район (172) Никопольский район (364) Синельниковский район (165) Синельниково (3)


