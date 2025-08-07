Под ударами РФ оказались три района Днепропетровской области: ранен мужчина, повреждены многоэтажка, административное здание и магазины
В течение дня 7 августа вражеским ударам подверглись Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший и разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Попадания были в Никополе, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.
В результате атак побиты два магазина, многоэтажка, 10 солнечных панелей, надворная постройка, гараж, парник и микроавтобус.
От ударов беспилотниками страдала и Синельниковщина. В Межевской громаде пострадал 44-летний мужчина. Изуродованные авто. В самом Синельниково - повреждено админздание. И там, и там возникли пожары, которые уже погасили.
В Криворожском районе агрессор попал БпЛА по Грушевской громаде. Зацепило инфраструктуру.
