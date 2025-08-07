День траура объявлен в Никополе 7 августа

Российские захватчики вечером 6 августа дважды атаковали Никополь дронами и из РСЗО. Есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Саюк.

"Сегодня в Никополе официально объявлен День траура по жертвам обстрелов 6-го августа", - говорится в сообщении.

Напомним, вследствие вражеских ударов погиб 23-летний спасатель и двое гражданских: 62-летний мужчина и 49-летняя женщина. Получили ранения различной степени тяжести еще четверо чрезвычайников: 29, 35, 39 и 42 лет, а также гражданский 49-летний мужчина.

